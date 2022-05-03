Международные резервы НБУ сократились на $1,5 млрд

По состоянию на начало мая международные резервы Национального банка Украины сократились на $1,5 млрд до $26,6 млрд. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко изданию «НВ».

Фото: Кирилл Шевченко

Что с резервами

«Сейчас у нас есть адекватный запас международных резервов, несмотря на своевременное выполнение правительством всех своих валютных долговых обязательств. По состоянию на начало мая резервы, по оперативным данным, составляют $26,6 млрд. При достаточной международной финансовой помощи у нас будет возможность удерживать резервы на должном уровне и даже увеличивать их», — отметил он.

Относительно мягкие валютные ограничения создают простор для возобновления рыночных процессов, считает Шевченко.

По его словам, если в начале войны все операции на межбанке производились с НБУ, то с марта банки наращивают объем торгов между собой. Среднедневный объем торгов между банками в апреле составил около $25 млн.

«Эти объемы невозможно сравнивать с довоенными, но это необходимая основа для дальнейшего развития рынка», — подчеркнул глава регулятора.

Напомним

Как писал ранее Минфин, по итогам марта международные резервы Украины выросли на 2%. По состоянию на 1 апреля, по предварительным данным, составили $28,1 млрд.