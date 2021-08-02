Автогаз на заправках продолжает дорожать

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 2 августа достигла рекордных 16,88 грн за литр, добавив 2 копейки к показателям 30 июля.



Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".



В частности, в сети SOCAR продукт подорожал на 30 копеек – до 17,78 грн/л. На АЗС KLO и "Рур груп" стоимость ресурса выросла в среднем на 20 копеейк – до 17,19 грн/л и 17,09 грн/л соответственно.



"Фактор", Marshal, "Авантаж 7" и "Катрал" подняли цены на 10 копеек за литр.



Такие сети как "БРСМ-Нафта", SUNOIL, Motto, "Овис", Luxwen и Mango повысили цены в пределах 5-20 копеек.



Отметим, всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 380 грн/т.

