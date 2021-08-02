BHP хочет купить за 238 млн долл. никелевый проект в Канаде

BHP хочет купить за 238 млн долл. никелевый проект в Канаде

Австралийская горнодобывающая корпорация BHP предложила 238 млн долл. за канадскую компанию Noront Resources, на 75% перекрыв предложение конкурента — компании Wyloo Metals, созданной австралийским горнорудным магнатом Эндрю Форрестом (бывший генеральный директор железорудной компании Fortescue Metals Group). Правление Noront рекомендовала акционерам согласиться на условия BHP.

Основным активом Noront является проект Eagle’s Nest, находящийся на территории "Огненного кольца" (Ring of Fire), крупного месторождения никеля на севере канадской провинции Онтарио.

Добычу никеля на Eagle’s Nest планируется начать в 2026 г. Для этого будет построена шахта. Предполагается, что на предприятии в течение 11 лет можно будет добывать, в среднем, по 15 тыс. т никеля в концентрата.

Кроме того, руда месторождения содержит медь и платиновые металлы.

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