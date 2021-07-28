Не могут продукты в Украине стоить дороже, чем в ЕС - Магомедов

Не могут продукты в Украине стоить дороже, чем в ЕС - Магомедов

Украинские аграрии зарабатывают не только прибыли, но и сверхприбыли, спекулируя ценами на продовольствие внутри страны. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

Согласно данным официальной статистики, за последний год подсолнечное масло подорожало на 89,3%, сахар на 73,5%, мука — на 21,5%, макароны на 20,7%. При этом уровень инфляции не превысил 10%. По отдельным ценовым позициям на продукты питания Украина уже обогнали страны Европейского Союза.

"Да, мировые цены растут — это факт. Но мы же не импортируем эти продукты, агрохолдинги не тратятся на их транспортировку за границу, на уплату экспортных и импортных пошлин. Напротив, аграрии пользуются щедрыми государственными дотациями и другими стимулами", - сказал М.Магомедов.

Нардеп напомнил, что с начала 2021-го располагаемый доход украинских граждан вырос всего на 1%. Он обратил внимание на то, как быстро растут цены на продукты в отечественных супермаркетах. Зарплаты и пенсии не успевают за таким темпом. То есть по факту получается, что покупательная способность украинцев падает в то время, как агрохолдинги зарабатывают прибыль, продавая продукты в Украине по ценам, выше экспортных.

"Это не просто непатриотично, это весьма цинично по отношению к малообеспеченным украинцам и пенсионерам, которые тратят на питание не менее 70% ежемесячного дохода. У среднестатистической украинской семьи этот показатель составляет 40%, что тоже немало. Получается, что земля, согласно Конституции, принадлежит украинскому народу, но в реальности ею с выгодой для себя пользуются несколько десятков агробаронов, загоняя народ в нищету", - подчеркивает политик.

"Как народный депутат, считаю, что правительству необходимо вмешаться в ситуацию с агрохолдингами. Разобраться, сколько они реально платят налогов, а сколько недоплачивают, используя различные «серые схемы». Кроме того, Кабмину следует разобраться, что происходит с ценами на продукты внутри страны и проконтролировать, сколько продовольствия вывозится из Украины на экспорт. Если не урегулировать деятельность агрохолдингов, осенью может возникнуть дефицит отдельных продуктов и новый скачок инфляции", - резюмировал М.Магомедов.



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