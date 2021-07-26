Цена газа на биржах перевалила за 15 тыс. грн

Цена газа на биржах перевалила за 15 тыс. грн

Средняя стартовая цена продажи газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) на прошлой неделе превысила 15 тыс. грн за 1000 кубометров и на 23 июля составила 15 014 грн за ресурс в подземных газохранилищах. Как передает Укринформ, об этом говорится в обзоре рынка природного газа УЭБ.

"Стартовые цены ресурсов имели тенденцию к снижению в течение недели. Наибольшее снижение стартовой цены было зафиксировано на ресурс ПХГ: по состоянию на 23 июля средняя стартовая цена на продажу составляла 15 014 грн, что на 1,61% меньше, чем 19 июля", - говорится в сообщении.

В начале недели, 19 июля, ресурс в ПХГ стоил 15,26 тыс. грн, ресурс сентября в ГТС - 15,59 тыс. грн.

В общем, на прошлой неделе заявки на покупку и продажу природного газа формировали 13 компаний, среди них - Нафтогаз Трейдинг, Де Трейдинг, Центрэнерджи, ПГНК, Укрспирт. Торговали ресурсом июля, августа и сентября.

Отмечается, что в течение недели на средне- и долгосрочном рынке реализовано 1510 тыс. кубометров природного газа. Так, в понедельник, 19 июля, компания Нафтогаз Трейдинг реализовала ресурс июля в ГТС (постоплата) по цене 15 710 грн, а в среду ПГНК реализовала ресурс августа в ГТС (предоплата) по цене 14 500 грн. В пятницу, 23 июля, стартовые позиции двух компаний были успешными: Укрспирт приобрел ресурс августа в ГТС по цене 14 692 грн, а Крафт Энерджи реализовал ресурс ПХГ по цене 14 500 грн.

На краткосрочном рынке в течение недели реализовано 345 тыс. кубометров газа. Наблюдалась волатильность цен, которая на конец недели завершилась их ростом до 14 507 грн в четверг, 22 июля.

В обзоре отмечается, что на европейском рынке волатильность цен на прошлой неделе была умеренной. Зафиксированное повышение цен по сравнению с предыдущей неделей составило в среднем на 3%. Цены на TTF по состоянию на пятницу составляли 35,87 евро за МВт-ч (около 448 долл. за 1 тыс. кубометров). Самые низкие спотовые котировки наблюдались на хабе NCG 23 июля - 35,60 евро/МВт-час. На других хабах спотовая цена была выше - до 38,19 евро/МВт-час.

В УЭБ отмечают, что цены на газ держались высокими на фоне жаркой погоды и роста потребления в Азии. Так, азиатские спотовые цены на сжиженный природный газ подскочили на прошлой неделе до более чем шестимесячного максимума.

Как сообщал Укринформ, после рекордных значений в начале июля в течение недели 5-9 июля цена газа на УЭБ начала снижаться. Тенденция к снижению цены наблюдалась и 12-16 июля.

МинПром по материалам Укринформ

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