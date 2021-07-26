Цена газа на биржах перевалила за 15 тыс. грн

Средняя стартовая цена продажи газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) на прошлой неделе превысила 15 тыс. грн за 1000 кубометров и на 23 июля составила 15 014 грн за ресурс в подземных газохранилищах. Как передает Укринформ, об этом говорится в обзоре рынка природного газа УЭБ.



"Стартовые цены ресурсов имели тенденцию к снижению в течение недели. Наибольшее снижение стартовой цены было зафиксировано на ресурс ПХГ: по состоянию на 23 июля средняя стартовая цена на продажу составляла 15 014 грн, что на 1,61% меньше, чем 19 июля", - говорится в сообщении.



В начале недели, 19 июля, ресурс в ПХГ стоил 15,26 тыс. грн, ресурс сентября в ГТС - 15,59 тыс. грн.



В общем, на прошлой неделе заявки на покупку и продажу природного газа формировали 13 компаний, среди них - Нафтогаз Трейдинг, Де Трейдинг, Центрэнерджи, ПГНК, Укрспирт. Торговали ресурсом июля, августа и сентября.



Отмечается, что в течение недели на средне- и долгосрочном рынке реализовано 1510 тыс. кубометров природного газа. Так, в понедельник, 19 июля, компания Нафтогаз Трейдинг реализовала ресурс июля в ГТС (постоплата) по цене 15 710 грн, а в среду ПГНК реализовала ресурс августа в ГТС (предоплата) по цене 14 500 грн. В пятницу, 23 июля, стартовые позиции двух компаний были успешными: Укрспирт приобрел ресурс августа в ГТС по цене 14 692 грн, а Крафт Энерджи реализовал ресурс ПХГ по цене 14 500 грн.



На краткосрочном рынке в течение недели реализовано 345 тыс. кубометров газа. Наблюдалась волатильность цен, которая на конец недели завершилась их ростом до 14 507 грн в четверг, 22 июля.



В обзоре отмечается, что на европейском рынке волатильность цен на прошлой неделе была умеренной. Зафиксированное повышение цен по сравнению с предыдущей неделей составило в среднем на 3%. Цены на TTF по состоянию на пятницу составляли 35,87 евро за МВт-ч (около 448 долл. за 1 тыс. кубометров). Самые низкие спотовые котировки наблюдались на хабе NCG 23 июля - 35,60 евро/МВт-час. На других хабах спотовая цена была выше - до 38,19 евро/МВт-час.



В УЭБ отмечают, что цены на газ держались высокими на фоне жаркой погоды и роста потребления в Азии. Так, азиатские спотовые цены на сжиженный природный газ подскочили на прошлой неделе до более чем шестимесячного максимума.



Как сообщал Укринформ, после рекордных значений в начале июля в течение недели 5-9 июля цена газа на УЭБ начала снижаться. Тенденция к снижению цены наблюдалась и 12-16 июля.



