ФГИУ надеется заработать почти 2 млрд грн на приватизации

ФГИУ надеется заработать почти 2 млрд грн на приватизации

Фонд государственного имущества Украины за первое полугодие 2021 года ожидает почти 1,7 млрд грн поступлений в госбюджет от приватизации государственных предприятий.

Как передает Укринформ, об этом в ходе пресс-конференции на тему: "Приватизация + Демонополизация = Экономический рост" рассказал заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Константин Кошеленко.

2020 году мы обеспечили почти 3 млрд грн поступлений в бюджет за счет приватизации. Это в 4 раза больше, чем в 2019 году и в 8 раз за аналогичный период 2018 года. По состоянию на первое полугодие этого года, поступления от приватизации уже составили более 1 млрд грн", - отметил чиновник.

По его словам, за первые шесть месяцев было проведено 799 аукционов, а общая сумма, которая ожидается, составляет 1,665 млрд грн. Обусловлено это тем, что процедура предусматривает месяц на то, чтобы заключить соответствующий договор, и аналогичное время на уплату средств в бюджет.

Увеличение количества аукционов и оживление процесса приватизации, как считает Кошеленко, связано с запуском информационного ресурса ФГИУ, который помогает инвесторам найти всю необходимую информацию о государственной недвижимости.

"Это огромный прорыв по сравнению с тем, что было раньше. Ведь раньше было 400 экземпляров черно-белой газеты об объектах приватизации. И потенциальный инвестор, чтобы получить больше информации о государственном активе, должен был платить взятки. Сейчас все прозрачно", - добавил заместитель председателя Фонда госимущества.

МинПром по материалам Укринформ

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