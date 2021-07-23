Сахар подешевеет на треть в Украине

Украинцам советуют немного подождать с консервацией варенья и джемов на зиму. Сахар из свеклы нового урожая может подешеветь на треть, по сравнению с нынешними ценами.

В розничной продаже сахар в Украине стоит около 30 гривен за килограмм. Причиной повышения цен на сладкий продукт стали плохие урожаи сахарной свеклы в 2020 году. Плохое качество корнеплодов и сокращение площадей посева привело к тому, что украинским властям пришлось импортировать сахар из других стран.

Но 2021 год может все исправить, поскольку аграрии прогнозируют отличные урожаи сахарной свеклы в новом сезоне. Это позволит увеличить производство сахара и снизить его стоимость на внутреннем рынке с 30 до 20 гривен за килограмм.

В то же время, экономист Олег Пендзин подозревает, что далеко не только плохие урожаи стали причиной повышения цен на сахар в Украине. По мнению эксперта, к подорожанию сладкого продукта с начала 2021 года привел сговор монополистов рынка.

"С января по июль сахар вырос на 25%. Ни одной причины по увеличению себестоимости сахара здесь нет. Это чистый рынок или спекуляция", – считает Пендзин.

Если точка зрения Олега Пендзина соответствует истинному положению дел, то вполне вероятно, что украинцы так и не дождутся снижения цен на сахар. Даже если урожаи сахарной свеклы будут рекордно высокими…