Налоговая Британии начала сбор данных с зарубежных криптовалютных бирж

Королевская налогово-таможенная служба Великобритании (HMRC) стала запрашивать персональные данные клиентов у зарубежных площадок для торговли криптовалютами. Об этом пишет bits.media.

Налоговая Британии начала сбор данных с зарубежных криптовалютных бирж
Фото: bits.media

Детали

В Великобритании криптовалюты считаются личными инвестициями, прибыль с которых должна облагаться налогом.

Криптовалюты, полученные в результате майнинга, бесплатной раздачи или в качестве оплаты за услуги, тоже подлежат налогообложению.

Чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований, HMRC собирает данные о клиентах с британских торговых площадок. Однако лондонская юридическая фирма Gherson Solicitors сообщила, что теперь ведомство начало запрашивать информацию и у налоговых органов за рубежом, в соответствии с международным правом и Законом о свободе информации.

«Для многих это может стать неожиданностью, но HMRC собирает данные на международном уровне, сотрудничая с регулирующими органами за пределами Соединенного Королевства», — заявил адвокат по уголовным делам в Gherson Solicitors Томас Кэтти.

Что собирает регулятор

Британский регулятор подтвердил, что полученная информация включает в себя имена и адреса всех пользователей криптовалютных бирж.

Это относится даже к тем клиентам, которые пользовались услугами бирж всего несколько раз.

Кроме того, HMRC собирает данные о количестве совершенных транзакций и общей сумме цифровых активов клиентов. Некоторые торговые платформы уже предоставляли информацию за периоды с 2017 по 2019 годы, а также с 2018 по 2020 годы. В число этих бирж вошла площадка Coinbase.

Однако теперь ведомство потребовало, чтобы платформы предоставили более подробные данные за эти же периоды.

Финансовые регуляторы Великобритании настороженно относятся к криптовалютам, поэтому ужесточают нормативные требования к индустрии.

Так, в марте HMRC представила обновленное руководство по налогообложению криптовалют, включив в него доход от стейкинга в сетях, использующих алгоритм Proof-of-Stake (PoS).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсииУкрпочта покупает банк, чтобы продолжить выплачивать пенсии
В Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAYВ Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAY
Стоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальшеСтоимость корзины «мемных» акций упала на 23%. Что дальше
Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%Экспорт труб из Украины в июне вырос на 32,6%
В Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергииВ Огайо начнут экологичный майнинг биткоина на атомной энергии
Блок рекламы


Похожие новости
С начала года в Украине зафиксировано 466 новых рейдерских атак — ОпендатаботС начала года в Украине зафиксировано 466 новых рейдерских атак — Опендатабот
Итальянский дом моды Ermenegildo Zegna выйдет на биржу с оценкой $3,2 миллиардаИтальянский дом моды Ermenegildo Zegna выйдет на биржу с оценкой $3,2 миллиарда
Главные события на фондовых биржах 15 июля: Фондовый рынок США сползает внизГлавные события на фондовых биржах 15 июля: Фондовый рынок США сползает вниз
Cамый дорогой финтех Британии. Revolut привлек $800 миллионовCамый дорогой финтех Британии. Revolut привлек $800 миллионов
Сервис по доставке еды Zomato выходит на биржу. Это станет крупнейшим IPO года в ИндииСервис по доставке еды Zomato выходит на биржу. Это станет крупнейшим IPO года в Индии
Украина начала экспортировать металлолом в БеларусьУкраина начала экспортировать металлолом в Беларусь
Главные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынковГлавные события на фондовых биржах 13 июля: Растущая инфляция играет за снижение рынков
Курс доллара резко взлетел на шокирующих данных по инфляции в СШАКурс доллара резко взлетел на шокирующих данных по инфляции в США
Главные события на фондовых биржах 12 июля: В фокусе рынка США сезон отчетностейГлавные события на фондовых биржах 12 июля: В фокусе рынка США сезон отчетностей
Евробонды пяти украинских компаний, выпущенных через зарубежных эмитентов, теперь будут торговаться на внутреннем рынкеЕвробонды пяти украинских компаний, выпущенных через зарубежных эмитентов, теперь будут торговаться на внутреннем рынке
Последние новости
Подгружаем последние новости