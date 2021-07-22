Налоговая Британии начала сбор данных с зарубежных криптовалютных бирж

Королевская налогово-таможенная служба Великобритании (HMRC) стала запрашивать персональные данные клиентов у зарубежных площадок для торговли криптовалютами. Об этом пишет bits.media.

Фото: bits.media

Детали

В Великобритании криптовалюты считаются личными инвестициями, прибыль с которых должна облагаться налогом.

Криптовалюты, полученные в результате майнинга, бесплатной раздачи или в качестве оплаты за услуги, тоже подлежат налогообложению.

Чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований, HMRC собирает данные о клиентах с британских торговых площадок. Однако лондонская юридическая фирма Gherson Solicitors сообщила, что теперь ведомство начало запрашивать информацию и у налоговых органов за рубежом, в соответствии с международным правом и Законом о свободе информации.

«Для многих это может стать неожиданностью, но HMRC собирает данные на международном уровне, сотрудничая с регулирующими органами за пределами Соединенного Королевства», — заявил адвокат по уголовным делам в Gherson Solicitors Томас Кэтти.

Что собирает регулятор

Британский регулятор подтвердил, что полученная информация включает в себя имена и адреса всех пользователей криптовалютных бирж.

Это относится даже к тем клиентам, которые пользовались услугами бирж всего несколько раз.

Кроме того, HMRC собирает данные о количестве совершенных транзакций и общей сумме цифровых активов клиентов. Некоторые торговые платформы уже предоставляли информацию за периоды с 2017 по 2019 годы, а также с 2018 по 2020 годы. В число этих бирж вошла площадка Coinbase.

Однако теперь ведомство потребовало, чтобы платформы предоставили более подробные данные за эти же периоды.

Финансовые регуляторы Великобритании настороженно относятся к криптовалютам, поэтому ужесточают нормативные требования к индустрии.

Так, в марте HMRC представила обновленное руководство по налогообложению криптовалют, включив в него доход от стейкинга в сетях, использующих алгоритм Proof-of-Stake (PoS).