Укрзализныця хочет оценить имущество за 22 млн грн

АО "Укрзализныця" объявила закупку услуг по проведению оценки имущества для целей бухгалтерского учета. На эти цели в финансовом плане компании предусмотрено 22,5 млн грн, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".



"В частности, будут оценены основные средства, нематериальные активы, незавершенные капитальные инвестиции для целей бухгалтерского учета, что обусловлено необходимостью выполнения требований международных стандартов финансовой отчетности и учетной политики общества", – говорится в сообщении.



В последний раз имущество "Укрзализныци" оценивали в 2014 году для формирования статутного капитала компании.



Отмечается, что с того времени, под воздействием инфляционных процессов произошли значительные изменения рыночной стоимости указанных объектов.



