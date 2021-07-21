Укрзализныця хочет оценить имущество за 22 млн грн

Укрзализныця хочет оценить имущество за 22 млн грн

АО "Укрзализныця" объявила закупку услуг по проведению оценки имущества для целей бухгалтерского учета. На эти цели в финансовом плане компании предусмотрено 22,5 млн грн, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В частности, будут оценены основные средства, нематериальные активы, незавершенные капитальные инвестиции для целей бухгалтерского учета, что обусловлено необходимостью выполнения требований международных стандартов финансовой отчетности и учетной политики общества", – говорится в сообщении.

В последний раз имущество "Укрзализныци" оценивали в 2014 году для формирования статутного капитала компании.

Отмечается, что с того времени, под воздействием инфляционных процессов произошли значительные изменения рыночной стоимости указанных объектов.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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