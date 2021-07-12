Спрос на 5-летние евробонды Укрзализныци на глобальном рынке вдвое превысил предложение

Спрос на 5-летние евробонды Укрзализницы (УЗ) на мировом рынке капитала вдвое превысил предложение. Объем привлечений под исторически низкую ставку 7,875% планируется $300 млн. Об этом сообщает пресс-служба УЗ на своем сайте.

Спрос на 5-летние евробонды Укрзализныци на глобальном рынке вдвое превысил предложение
Фото: finclub.net

Детали займа

По результатам прайсинга ставка доходности по еврооблигациям составила 7,875% годовых, что является ниже купона по выпуску облигаций 2019 года. Срок погашения облигаций — 2026 год.

«Инвесторы проявили высокую заинтересованность в финансировании общества — спрос на приобретение вдвое превысил предложение компании, заявки на финансирование получены от 70 инвесторов, в основном представляющих Великобританию и Швейцарию», — отмечено в сообщении.

В компании также подчеркнули, что по результатам встреч с инвесторами и прайсинга Укрзализныця первой из квазисуверенных компаний в постковидный период привлекает необеспеченное финансирование.

Объем привлечений — $300 млн путем выпуска облигаций участия в займе в формате Reg S сроком на пять лет.

Привлечение финансирования организовано совместными лид-менеджерами и букраннерами выпуска — ведущими международными инвестиционными банками J.P. Morgan и Dragon Capital и при поддержке министра инфраструктуры Украины.

Куда направят привлеченные средства

Средства, которые будут привлечены при выпуске, направят на рефинансирование существующего долга с целью снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность.

«Таким образом, выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля Укрзализныци, а исключительно снизит задолженность в краткосрочном периоде, что будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг компании», — подчеркивается в сообщении.

Контекст

  • Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску пятилетних еврооблигаций Укрзализныци ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B (EXP)» и поместило его в список Rating Watch «Негативный».
  • В середине июня агентство S&P изменило прогноз кредитного рейтинга Укрзализныци с «негативного» на «позитивный» в связи с финализацией в мае соглашения с АО «Ощадбанк» о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком.
  • В настоящее время, по данным Укрзализныци, компания работает над несколькими вариантами рефинансирования долга Ощадбанку, которые будут реализованы при благоприятной рыночной конъюнктуре.
  • Укрзализныця по итогам 2020 года получила 11,9 млрд грн чистого убытка против 2,99 млрд грн чистой прибыли в 2019 году, а ее выручка сократилась на 16,7% — до 75,3 млрд грн.
  • Компания в марте осуществила очередное погашение части еврооблигаций на $50 млн и выплатила купон по ним.

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