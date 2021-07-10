Банковские платежи приравняли к услугам, за которые придется платить

Украинцев ждут серьезные изменения в сфере проведения банковских платежей. Новый закон также открывает доступ к счетам клиентов финансовых учреждений.

Верховная Рада Украины приняла закон "О платежных услугах", который адаптирует законодательство нашего государства к законодательству ЕС . Новые правила позволят сформировать основания для интеграции платежной системы Украины в платежную систему Евросоюза . В связи с этим украинцам следует быть готовыми в ближайшее время к важным изменениям.

Во-первых, всем финансовым операциям будет присвоен стату платежных услуг, на которые будут распространяться общие правила. Согласно новому закону, финансовым платежным услугам относятся денежные переводы, открытие и обслуживание счетов, снятие наличных денег со счета, перевод с карты на карту и перевод денег без открытия счета, выдача кредита и ежемесячные взносы по нему, выпуск электронных денег и операции с ними.

К нефинансовым платежным услугам отнесли инициирование платежной операции и предоставление данных со счетов клиентов. К ограниченным финансовым платежным услугам отнесли платежи за билеты и за коммунальные услуги.

Поскольку все перечисленные операции теперь будут являться услугами, то за них может взиматься плата. В законе прописано ограничение, которое не позволяет устанавливать сумму комиссию за платежную услугу выше 20% минимальной зарплаты (сейчас это 1200 грн) и не более 100% минимальной зарплаты (сейчас это 6000 грн) в месяц.

Во-вторых, предоставлять платежные услуги теперь могут не только банки, но и специальные платежные учреждения и учреждения по предоставлению нефинансовых услуг, а также, органы государственной и местной власти, почтовые операторы, Нацбанк. При условии, что у них будет на это лицензия.

В-третьих, платежные карты теперь могут выпускать почты, торговые сети, кредитные союзы и ломбарды.

В связи с этим на рынке вырастет конкуренция, что может привести к снижению тарифов на платежные услуги. Однако украинцам напомнили, что новые игроки на финансовом рынке не будут столь надежными, как банки.