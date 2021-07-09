За первое полугодие Ощадбанк заработал рекордные 3,5 миллиарда

По предварительным данным, операционная прибыль государственного Ощадбанка в январе-июне составила 3,5 млрд грн. Об этом сообщил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов в ходе конференции «Фонд гарантирования вкладов: обновленная роль и стратегия».

За первое полугодие Ощадбанк заработал рекордные 3,5 миллиарда
Фото: pravda.com.ua

Ощад — в плюсе

«Это, по сути, рекорд», — подчеркнул банкир. Также, по его словам, депозитный портфель Ощадбанка увеличивается, несмотря на грядущую отмену 100% гарантии по вкладам. «С начала года вклады физлиц выросли на 5 млрд грн, хотя мы и понижали ставки, следуя рыночной тенденции», — отметил Сергей Наумов, добавив, что банк является высоколиквидным и достаточно капитализированным.

Бекграунд

Напомним, 30 июня Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №?5542?1 о получении государственным Ощадбанком (Киев) статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). «За» проголосовали 235 народных депутата.

Вхождение в Фонд лишит Ощадбанк конкурентного преимущества в виде 100% государственной гарантии по вкладам, которым он пользовался все это время. Вкладчики не боялись размещать там крупные суммы, значительно превышающие гарантированную сумму в 200 тыс. грн, которая действовала для вкладов в других банках. Для минимизации рисков вкладчики нередко дробили свои сбережения, размещая их по 200 тыс. грн в разных банках.

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