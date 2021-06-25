Украина заинтересовалась перспективами импорта сжиженного газа из Турции
Уменьшение объемов транзита заставляет искать новые направления торговли.
Украина заинтересовалась перспективами импорта сжиженного природного газа (LNG) из Турции.
Об этом сообщается на сайте Минэнерго.
"Правительство нашего государства глубоко заинтересовано в активизации совместных проектов между Украиной и Турецкой Республикой в сфере энергетики. Хочу отметить значительный потенциал двустороннего партнерства в энергетической сфере, в частности, в нефтегазовой и атомной отраслях, электроэнергетике, а также в контексте строительства генерирующих мощностей и альтернативных источников энергии", - сказал заместитель министра энергетики Ярослав Демченков на заседании украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики в четверг, 24 июня.
Украина давно заявляла о желании строительства собственного LNG-терминала, но эти планы столкнулись с проблемой в виде позиции Турции. Она видела опасность в прохождении танкеров с топливом через Босфор и Дарданеллы. Поэтому Украина начала рассматривать возможность импорта газа через терминалы других стран, в частности, Польши и Хорватии. Турция также наращивает мощности LNG-терминалов.
"На данный момент мы не являемся активным игроком LNG-рынка, однако геополитическая ситуация и уменьшение объемов транзита заставляют искать новые направления торговли и сотрудничества для обеспечения загруженности собственной газотранспортной системы. Именно поэтому сотрудничество с Турецкой Республикой в разрезе поставок LNG является приоритетным для нас" , - подчеркнул замминистра.
Стороны договорились содействовать сотрудничеству компаний энергетического сектора по диверсификации поставок природного газа в Украину, включающей в себя развитие инфраструктуры LNG-терминалов. Также Украина и Турция договорились сотрудничать по транспортировке природного газа через Трансбалканский трубопровод в обоих направлениях между Украиной и Турцией.
Напомним, в мае 2020 года Кабинет Министров одобрил меморандум о поставках сжиженного газа из США в Украину через польский терминал Свиноуйсце или плавучую установку в Гданьске. Через несколько месяцев американская сторона меморандума Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта.