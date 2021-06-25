Украина заинтересовалась перспективами импорта сжиженного газа из Турции

Украина заинтересовалась перспективами импорта сжиженного природного газа (LNG) из Турции.

Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

"Правительство нашего государства глубоко заинтересовано в активизации совместных проектов между Украиной и Турецкой Республикой в сфере энергетики. Хочу отметить значительный потенциал двустороннего партнерства в энергетической сфере, в частности, в нефтегазовой и атомной отраслях, электроэнергетике, а также в контексте строительства генерирующих мощностей и альтернативных источников энергии", - сказал заместитель министра энергетики Ярослав Демченков на заседании украинско-турецкой рабочей группы по вопросам энергетики в четверг, 24 июня.

Украина давно заявляла о желании строительства собственного LNG-терминала, но эти планы столкнулись с проблемой в виде позиции Турции. Она видела опасность в прохождении танкеров с топливом через Босфор и Дарданеллы. Поэтому Украина начала рассматривать возможность импорта газа через терминалы других стран, в частности, Польши и Хорватии. Турция также наращивает мощности LNG-терминалов.

"На данный момент мы не являемся активным игроком LNG-рынка, однако геополитическая ситуация и уменьшение объемов транзита заставляют искать новые направления торговли и сотрудничества для обеспечения загруженности собственной газотранспортной системы. Именно поэтому сотрудничество с Турецкой Республикой в разрезе поставок LNG является приоритетным для нас" , - подчеркнул замминистра.

Стороны договорились содействовать сотрудничеству компаний энергетического сектора по диверсификации поставок природного газа в Украину, включающей в себя развитие инфраструктуры LNG-терминалов. Также Украина и Турция договорились сотрудничать по транспортировке природного газа через Трансбалканский трубопровод в обоих направлениях между Украиной и Турцией.