Криптовалюта WebDollar за сутки выросла на 126% и вошла в топ-20

Малоизвестный токен WebDollar (WEBD) за 14 июня вырос в 1920,78 раза — с $0,0003711 до $0,7128. А позже рухнул на 99%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Криптовалюта WebDollar за сутки выросла на 126% и вошла в топ-20
Фото: usethebitcoin.com

Во время скачка, который длился три минуты, монета поднялась на 18 место по капитализации ($1,5 млрд).

На момент написания новости WEBD торгуется по $0,0008032 и находится на 908 месте в списке. Рыночная капитализация равна $9,6 млн, пишет currency.com.

Что известно о WebDollar

WebDollar листится на криптобиржах IndoEx, P2PB2B, VinDAX и BitRabbit. Как выяснил Cointelegraph, скачок спровоцировала биржа IndoEx. Она принадлежит компании IndoEx LTD, которая зарегистрирована в Великобритании.

За компанией стоит некий Коллинз Спенсер. Он единственный известный сотрудник компании, но его профиля нет в соцсетях. Возможно, это псевдоним для группы разработчиков.

WebDollar работает на алгоритме Non-Interactive Proofs of Proof-of-Work (NiPoPoW), который можно перевести как «неинтерактивные доказательства» PoW.

Создатели этого протокола утверждают, что он очень легкий и эффективный, а потому поможет распространению криптовалюты.

Суть работы NiPoPoW заключается в следующем: алгоритм создает короткие автономные строки, затем компьютер проверяет, есть ли это событие в блокчейне на основе PoW.

При этом ему не нужно загружать всю цепь блокчейна, а только блок.

Помимо WebDollar, на нем работают токены Ergo (капитализация $288 млн) и Nimiq ($55,4 млн).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Инициатива стран G7 требует $40 триллионов и направлена на помощь развивающимся странамИнициатива стран G7 требует $40 триллионов и направлена на помощь развивающимся странам
Потап запустит лимитированные NFT на маркетплейсе BinanceПотап запустит лимитированные NFT на маркетплейсе Binance
Укравтодор с 15 июня начнет размещение долларовых евробондов под суверенную гарантиюУкравтодор с 15 июня начнет размещение долларовых евробондов под суверенную гарантию
Заробитчане из Украины пользуются большим спросом в Чехии: готовы платить до 90 тысяч в месяцЗаробитчане из Украины пользуются большим спросом в Чехии: готовы платить до 90 тысяч в месяц
В Украине неизвестно где зависли 7 млрд долл. инвестицийВ Украине неизвестно где зависли 7 млрд долл. инвестиций
Блок рекламы


Похожие новости
Украина вошла в ТОП-10 мировых экспортеров сталиУкраина вошла в ТОП-10 мировых экспортеров стали
Владельцы криптовалюта создали сайт для оценки ущерба от Илона МаскаВладельцы криптовалюта создали сайт для оценки ущерба от Илона Маска
Саудовская Аравия в мае увеличила нефтедобычу до 8,5 млн баррелей в суткиСаудовская Аравия в мае увеличила нефтедобычу до 8,5 млн баррелей в сутки
Выручка 12 крупнейших инвестбанков мира выросла до максимума за 6 летВыручка 12 крупнейших инвестбанков мира выросла до максимума за 6 лет
Украинцы продолжают нести деньги в банки. Сумма вкладов выросла на 10 миллиардовУкраинцы продолжают нести деньги в банки. Сумма вкладов выросла на 10 миллиардов
Китай запретил платежным сервисам и банкам операции с криптовалютамиКитай запретил платежным сервисам и банкам операции с криптовалютами
В Николаеве задержали рекордную контрабанду, товар выгружают вторые суткиВ Николаеве задержали рекордную контрабанду, товар выгружают вторые сутки
Citigroup задумалась о запуске сервисов для работы с криптовалютамиCitigroup задумалась о запуске сервисов для работы с криптовалютами
На Луганщине вторые сутки под землей бастуют шахтерыНа Луганщине вторые сутки под землей бастуют шахтеры
ДТЭК Нефтегаз пробурил скважину с притоком более 460 тыс. кубометров газа в суткиДТЭК Нефтегаз пробурил скважину с притоком более 460 тыс. кубометров газа в сутки
Последние новости
Подгружаем последние новости