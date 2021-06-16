Криптовалюта WebDollar за сутки выросла на 126% и вошла в топ-20

Малоизвестный токен WebDollar (WEBD) за 14 июня вырос в 1920,78 раза — с $0,0003711 до $0,7128. А позже рухнул на 99%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Фото: usethebitcoin.com

Во время скачка, который длился три минуты, монета поднялась на 18 место по капитализации ($1,5 млрд).

На момент написания новости WEBD торгуется по $0,0008032 и находится на 908 месте в списке. Рыночная капитализация равна $9,6 млн, пишет currency.com.

Что известно о WebDollar

WebDollar листится на криптобиржах IndoEx, P2PB2B, VinDAX и BitRabbit. Как выяснил Cointelegraph, скачок спровоцировала биржа IndoEx. Она принадлежит компании IndoEx LTD, которая зарегистрирована в Великобритании.

За компанией стоит некий Коллинз Спенсер. Он единственный известный сотрудник компании, но его профиля нет в соцсетях. Возможно, это псевдоним для группы разработчиков.

WebDollar работает на алгоритме Non-Interactive Proofs of Proof-of-Work (NiPoPoW), который можно перевести как «неинтерактивные доказательства» PoW.

Создатели этого протокола утверждают, что он очень легкий и эффективный, а потому поможет распространению криптовалюты.

Суть работы NiPoPoW заключается в следующем: алгоритм создает короткие автономные строки, затем компьютер проверяет, есть ли это событие в блокчейне на основе PoW.

При этом ему не нужно загружать всю цепь блокчейна, а только блок.

Помимо WebDollar, на нем работают токены Ergo (капитализация $288 млн) и Nimiq ($55,4 млн).