Украина решила закупить дизтопливо в Индонезии

Украина решила закупить дизтопливо в Индонезии

До конца текущей недели в Украину прибудет два танкера с 56 тыс. т дизельного топлива, сообщили enkorr участники рынка.

В частности, из Индонезии в порт Южный направляется судно MELATI SATU с 26 тыс. т ресурса. По данным MarineTraffic, его прибытие ожидается 13 июня. Оператором и импортером поставки выступают компании из группы Wexler.

Кроме того, по словам собеседников издания, до конца сегодняшнего дня, 11 июня, в порт Николаев прибудет танкер UTVIKEN с 30 тыс. т дизтоплива. Порт отправления — Салоники (Греция), импортер — международный трейдер Coral Energy.

Как сообщал enkorr, по итогам мая в украинских портах было оформлено порядка 130 тыс. т дизельного топлива (+86% к маю прошлого года), из которых 34,7 тыс. т пришлось на Турцию, 34,7 тыс. т — на Грецию, 23,4 тыс. т — на Туркменистан.

Также были отмечены морские поставки из Израиля (3,6 тыс. т) и Малайзии (4,8 тыс. т). Крупнейшим импортером морского ресурса выступили структуры Wexler Group с объемом 21,3 тыс. т.

Напомним, с 1 июня на плановый ремонт встал Мозырский НПЗ, из-за чего объем отгрузок дизельного топлива украинским контрагентам был сокращен на 35% – с 240 до 150 тыс. т.


МинПром по материалам enkorr

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — экспертБиткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — эксперт
Консорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИКонсорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИ
В Европе ожидается самый большой виток продовольственной инфляции за 10 лет — ООНВ Европе ожидается самый большой виток продовольственной инфляции за 10 лет — ООН
Интерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенниковИнтерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенников
Трейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 годаТрейдеры поставили на рост цены нефти до $100 к концу 2022 года
Блок рекламы


Похожие новости
Украина начала импорт газа для закачки в хранилищаУкраина начала импорт газа для закачки в хранилища
Украина вошла в ТОП-10 мировых экспортеров сталиУкраина вошла в ТОП-10 мировых экспортеров стали
Украина планирует подойти к зиме с 17 млрд газа в хранилищахУкраина планирует подойти к зиме с 17 млрд газа в хранилищах
От остановки транзита газа из РоSSии Украина потеряет не менее $ 1,5 млрд в год, - Оператор ГТСОт остановки транзита газа из РоSSии Украина потеряет не менее $ 1,5 млрд в год, - Оператор ГТС
Украина оказалась в ТОП-10 самых активных покупателей биткоинаУкраина оказалась в ТОП-10 самых активных покупателей биткоина
Украина нарастила транзит сжиженного газаУкраина нарастила транзит сжиженного газа
ArcelorMittal решила выплатить дивидендыArcelorMittal решила выплатить дивиденды
Украина получит кредит в 211 млн долл на развитие энергетикиУкраина получит кредит в 211 млн долл на развитие энергетики
Китайская компания построит в Индонезии новый коксохимический заводКитайская компания построит в Индонезии новый коксохимический завод
Украина закачала в ПХГ на 13% меньше газа, чем год назадУкраина закачала в ПХГ на 13% меньше газа, чем год назад
Последние новости
Подгружаем последние новости