ГБР сообщило о подозрении директору глинодобывающей компании из Донецкой области

Возглавляемая им компания добыла без разрешения 192 тыс. тонн глины.

ГБР сообщило о подозрении директору глинодобывающей компании из Донецкой области
Фото: ДБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении директору компании, занимающейся добычей огнеупорных и тугоплавких глин в Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Он является фигурантом того же уголовного дела, по которому собираются судить бывшего первого заместителя главы Государственной службы геологии и недр Украины Николая Фощия.

Фощия обвиняют в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), которая привела к незаконной добыче глины в период приостановления лицензии, а топ-менеджеров - собственно в незаконной добыче полезных ископаемых и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 240 и ч. 2 ст. 364-1 УК Украины).

Следствие подсчитало, что в течение 2017-2018 годов возглавляемая им компания добыла без разрешения 192 тыс. тонн огнеупорной и тугоплавкой глины. Государству был нанесен ущерб на сумму 48,7 млн гривен.

Согласно материалам уголовного дела, выложенного в судебном реестре, в 2017 году и.о. главы Держгеонадр издал приказ об остановке специальных разрешений ЧАО "Керампром" на пользование недрами месторождения "Видное" для устранения определенных нарушений.

Несмотря на это, предприятие продолжило добычу полезных ископаемых. По версии следствия, это произошло при попустительстве подозреваемого, который "не принял достаточных мер" для осуществления контроля и надзора за соблюдением условий лицензии.

С 2012 года руководителем "Керампрома" является Борис Бевзенко, брат бывшего депутата Верховной Рады Валерия Бевзенко.

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