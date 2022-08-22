Колишньому директору "Укрхімтрансаміаку" повідомили про підозру
Його підозрюють у завданні державі шкоди на $1,5 млн
Правоохоронці підозрюють колишнього директора ДП «Укрхімтрансаміак» у службовій недбалості, в результаті якої держава отримала збитків на $1,5 млн. Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.
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Слідство з’ясувало, що посадовець таким чином намагався вплинути на російське підприємство-виробника аміаку, аби воно погодилось на збільшення тарифу за транспортування продукту .
«Однак, замість підвищення тарифів на транспортування аміаку, ексдиректор досяг іншого результату - винесення Міжнародним комерційним арбітражним судом рішення про стягнення 1,5 млн доларів США збитків з ДП «Укрхімтрансаміак» на користь російського підприємства, яке було реально виконано», - резюмують в Офісі Генерального прокурора.
ДП "Укрхімтрансаміак" було створено у травні 2001 року Кабміном шляхом об'єднання "Укрзовнішхімпром", Придніпровського МУ "Трансаміак" та Миколаївського ДП "Трансаміак". Підприємство є природною монополією з транспортування рідкого аміаку з РФ та керує українською частиною аміакопроводу Тольятті-Горлівка-Одеса.