Колишньому директору "Укрхімтрансаміаку" повідомили про підозру

Його підозрюють у завданні державі шкоди на $1,5 млн

Колишньому директору
Екс-директору "Укрхімтрансаміаку" повідомили про підозру

Правоохоронці підозрюють колишнього директора ДП «Укрхімтрансаміак» у службовій недбалості, в результаті якої держава отримала збитків на $1,5 млн. Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

За повідомленням, екс-директор у 2016-2017 році в односторонньому порядку відмовився від виконання зобов’язань за контрактом перед російським виробником аміаку. Він надав розпорядження призупинити процес транспортування аміаку через український аміакопровід.

Слідство з’ясувало, що посадовець таким чином намагався вплинути на російське підприємство-виробника аміаку, аби воно погодилось на збільшення тарифу за транспортування продукту .

«Однак, замість підвищення тарифів на транспортування аміаку, ексдиректор досяг іншого результату - винесення Міжнародним комерційним арбітражним судом рішення про стягнення 1,5 млн доларів США збитків з ДП «Укрхімтрансаміак» на користь російського підприємства, яке було реально виконано», - резюмують в Офісі Генерального прокурора.

ДП "Укрхімтрансаміак" було створено у травні 2001 року Кабміном шляхом об'єднання "Укрзовнішхімпром", Придніпровського МУ "Трансаміак" та Миколаївського ДП "Трансаміак". Підприємство є природною монополією з транспортування рідкого аміаку з РФ та керує українською частиною аміакопроводу Тольятті-Горлівка-Одеса.


Артем Руденко, ZN.ua





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