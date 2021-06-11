Сальвадор будет добывать биткоин, используя энергию вулканов

Всё это напоминает сюжет фантастического фильма. Ещё совсем недавно президент Сальвадора Найиб Букеле (Nayib Bukele) принял решение признать Bitcoin в качестве законного средства платежа, чуть позже местный парламент принял соответствующий закон, а теперь власти страны предлагают необычный проект майнинга криптовалюты в общегосударственных масштабах.

tomshardware.com

Одной из главных претензий к Bitcoin является влияние процесса майнинга криптовалюты на рост энергопотребления и, как следствие, на окружающую среду. Инициатива Сальвадора позволяет избежать её дополнительного загрязнения. Президент написал в Twitter о намерении использовать мощности государственной энергетической компании LaGeo, «добывающей» электричество из геотермальных источников.

Другими словами, в стране будут получать 100 % экологически чистый Bitcoin без дополнительного загрязнения атмосферы, земли и воды. По словам президента, инженеры компании уже создали новую геотермальную скважину, обеспечивающую генерацию порядка 95 мегаватт энергии. Весь хаб для майнинга будет привязан к вновь создаваемой инфраструктуре.

Известно, что недавно проект «легализации» Bitcoin в финансовой системе страны одобрили 62 из 84 членов местного Конгресса. Президент также пообещал гражданство каждому человеку, владеющему более чем тремя биткоинами.

Конечно, такие эксцентричные инициативы не могли остаться без внешнего внимания. Теперь Букеле вынужден встретиться с представителями Международного валютного фонда, чтобы объяснить им, как утверждение Bitcoin в качестве официального средства платежа повлияет на финансовые институты. Бизнесу тоже предстоит выяснить, как иметь дело с криптовалютой — отказываться принимать платежи в Bitcoin в Сальвадоре теперь будет незаконно.

Пока Букеле не сообщил, когда «вулканический» майнинг криптовалют станет чем-то большим, чем просто хвалебная запись в Twitter , и как страна будет распоряжаться добытыми Bitcoin. Кроме того не исключено, что в конечном итоге новый источник геотермальной энергии будут использовать не для майнинга, а более традиционными, проверенными способами.



