Киевсовет решил выкупить под парк участок на Шулявке, где строят небоскреб

Работы ведутся без проекта и каких-либо разрешений.

Киевсовет решил выкупить под парк участок на Шулявке, где строят небоскреб
Фото: lun.ua

Киевский городской совет решил выкупить земельный участок площадью 0,3110 га на проспекте Победы, 50-а, где ведется строительство небоскреба 50Avenue.

Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

Землю хотят выкупить на основании закона Украины "Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости".

Создание городских парков является такой общественной необходимостью, решили депутаты.

Они поручили Департаменту земельных ресурсов КГГА письменно сообщить ООО "Шулявка" о выкупе участка и провести соответствующие переговоры.

Владелец ООО "Шулявка" - гражданин Литвы Витор Слюсарь.

Земельный участок имеет целевое назначение для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного комплекса с рестораном быстрого питания и благоустройством и озеленением сквера. В то же время компания не имеет никаких разрешений на проведение работ по этому адресу.

"С 2014 года указанный земельный участок находится в частной собственности. В то же время попытка его освоения вызывает значительный общественный резонанс среди членов территориальной общины города Киева, поскольку застройка частично планируется на территории зеленых насаждений общего пользования. Кроме того, разрешительные документы на строительство у владельца отсутствуют", - заявил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Он считает, что принятие решения не является вмешательством города во владение имуществом ввиду того, что выкуп земельного участка для общественных нужд будет происходить исключительно по воле собственника земельного участка.

Строительство 50Avenue ведется на участке, который принадлежал к территории издательства "Пресса Украины" и фактически в части сквера "Слава танкистам". Сейчас оно находится на стадии котлована.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — экспертБиткоин — это цифровое золото, но не платежный инструмент — эксперт
Консорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИКонсорциум инвестфондов осуществил самое дорогое приобретение года — СМИ
В Европе ожидается самый большой виток продовольственной инфляции за 10 лет — ООНВ Европе ожидается самый большой виток продовольственной инфляции за 10 лет — ООН
Интерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенниковИнтерпол по всему миру заморозил более 1600 банковских счетов кибермошенников
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
Блок рекламы


Похожие новости
ArcelorMittal решила выплатить дивидендыArcelorMittal решила выплатить дивиденды
"Укрзализныця" передаст нидерландскому зоопарку двух медведей"Укрзализныця" передаст нидерландскому зоопарку двух медведей
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Австралийская EMR Capital решила избавиться от медных активовАвстралийская EMR Capital решила избавиться от медных активов
Кабмин решил узнать у бизнеса, как улучшить экспортКабмин решил узнать у бизнеса, как улучшить экспорт
В Украине решили расследовать импорт китайской проволокиВ Украине решили расследовать импорт китайской проволоки
Газпром решил не покупать допмощности по транзиту газа через Украину в июнеГазпром решил не покупать допмощности по транзиту газа через Украину в июне
АМКУ разрешил Тигипко купить три агрокомпании в Черниговской областиАМКУ разрешил Тигипко купить три агрокомпании в Черниговской области
Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 годУкрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год
"Нафтогаз" может выкупить ОВГЗ правительства за резервные 57 млрд гривен"Нафтогаз" может выкупить ОВГЗ правительства за резервные 57 млрд гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости