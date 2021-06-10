Киевсовет решил выкупить под парк участок на Шулявке, где строят небоскреб

Киевский городской совет решил выкупить земельный участок площадью 0,3110 га на проспекте Победы, 50-а, где ведется строительство небоскреба 50Avenue.

Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

Землю хотят выкупить на основании закона Украины "Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости".

Создание городских парков является такой общественной необходимостью, решили депутаты.

Они поручили Департаменту земельных ресурсов КГГА письменно сообщить ООО "Шулявка" о выкупе участка и провести соответствующие переговоры.

Владелец ООО "Шулявка" - гражданин Литвы Витор Слюсарь.

Земельный участок имеет целевое назначение для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисного комплекса с рестораном быстрого питания и благоустройством и озеленением сквера. В то же время компания не имеет никаких разрешений на проведение работ по этому адресу.

"С 2014 года указанный земельный участок находится в частной собственности. В то же время попытка его освоения вызывает значительный общественный резонанс среди членов территориальной общины города Киева , поскольку застройка частично планируется на территории зеленых насаждений общего пользования. Кроме того, разрешительные документы на строительство у владельца отсутствуют", - заявил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Он считает, что принятие решения не является вмешательством города во владение имуществом ввиду того, что выкуп земельного участка для общественных нужд будет происходить исключительно по воле собственника земельного участка.

Строительство 50Avenue ведется на участке, который принадлежал к территории издательства "Пресса Украины" и фактически в части сквера "Слава танкистам". Сейчас оно находится на стадии котлована.