Заробитчане из Украины пользуются большим спросом в Чехии: готовы платить до 90 тысяч в месяц

Заробитчане из Украины пользуются большим спросом не только в Польше и Германии, но и в других странах Евросоюза . В частности, Чехия с радостью готова распахнуть свои границы для украинцев, которые прибудут туда на работу.

Чехия готова представить украинским заробитчанам тысячи рабочих мест в разных отраслях экономики. Трудоустройство предлагают на несколько месяцев, а там – очевидно, можно будет говорить о более тесном и постоянном сотрудничестве.

Наиболее пользуются спросом сварщики, электрики и водители. Зарплату им предлагают очень приличную – даже по меркам Евросоюза . По данным портала поиска работы work.ua, сварщику, владеющему разными видами сварки (MIG, MAG, TIG), обещают в Чехии платить до 80-90 тысяч гривен в месяц. Возрастной диапазон сварщиков, которых приглашают на работу, довольно широкий: от 22 до 60 лет.

Какие еще требования выдвигают к сварщику:

виза или паспорт ЕС;

опыт работы сварщиком от 3 лет;

работа полуавтоматической сваркой (опыт от двух лет);

наличие аттестации (сертификат или диплом сварщика – в обязательном порядке).

Хорошие условия по оплате предлагают также электрикам. Заробитчанам, имеющим такую квалификацию, обещают от 75 до 85 тысяч гривен. Правда, для электриков верхняя возрастная планка составляет 55 лет.

Требования к электрикам выдвигают такие:

опыт работы не меньше 2 лет;

допуск не ниже 3-го;

загранпаспорт.

Неплохо готовы платить и водителям категории СЕ. В Чехии обещают таким специалистам до 73 тысяч гривен в месяц. Причем, как говорится в объявлении, на заробитчан распространяются те же трудовые нормативы, что и на всех работников отрасли. То есть, условия работы полностью соответствуют трудовому законодательству Чехии.