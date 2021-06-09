Баффет инвестировал в бразильский цифровой банк Nubank

Холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway инвестировал $500 млн в бразильский цифровой банк Nubank. Об этом пишет РБК.

Баффет инвестировал в бразильский цифровой банк Nubank
Фото: welt.de

Что известно о сделке

В начале июня Nubank приобрел брокера Easynvest и еще две компании, которые предлагают клиентам инвестиции в цифровые активы и торгуемые биржевые фонды, основанные на биткоине.

Баффет неоднократно критиковал криптовалюту. Инвестор указывал, что цифровые активы ничего не производят и не имеет никакой фундаментальной ценности, а являются записью в распределенном реестре, и можно только надеяться на то, что кто-то купит ее в будущем.

Также Баффет говорил, что покупку криптовалюты можно назвать спекуляцией или азартной игрой, но точно не инвестицией.

«Вы не инвестируете, когда делаете это. Вы спекулируете. В этом нет ничего плохого. Если вы хотите играть в азартные игры, кто-то другой придет и заплатит больше денег завтра, это одна из игр. Это не инвестирование», — говорил инвестор.

Nubank

Nubank — это цифровой банк и крупнейшая фин-тех компания в Латинской Америке. Она предоставляет клиентам возможность получить цифровой счет, международную кредитную карту, ссуду, страхование жизни, а также инвестировать средства.

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