Американская Cupric Canyon готова запустить медную шахту в Ботсване

Американская Cupric Canyon готова запустить медную шахту в Ботсване

Как сообщила американская компания Cupric Canyon, принадлежащая ей медная шахта Khoemacau в Ботсване готова к запуску и начнет производство медного концентрата в конце июня сразу же после старта обогатительной фабрики.

Шахта Khoemacau расположена в так называемом Медном поясе Калахари, который простирается от северо-восточной Ботсваны до запада Намибии. После недавнего закрытия двух старых медных рудников она станет единственным медедобывающим предприятием в стране — как минимум, до запуска еще одного медного проекта австралийской компанией Sandfire Resource.

До конца 2021 г. на Khoemacau планируется получить порядка 25-28 тыс. т меди в концентрате и 790-810 тыс. унций серебра. Как сообщает генеральный директор предприятия Йохан Феррейра (Johan Ferreira), коммерческие поставки продукции должны начаться уже в июле текущего года.

Проектная мощность предприятия составляет 60 тыс. т меди и 2 млн. унций серебра в год. Компания пока не рассматривает возможность дальнейшего расширения выпуска, так как намерена сначала отладить производственный процесс и добиться стабильно высокого качества продукции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливоКабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо
Нацбанк изменил правила перевода средств с карты на картуНацбанк изменил правила перевода средств с карты на карту
В мае продажа валюты превысила ее покупку на $342 миллионаВ мае продажа валюты превысила ее покупку на $342 миллиона
Активы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиардАктивы банков-банкротов в мае продали за рекордную сумму — почти 1 миллиард
В I квартале 90% операций с платежными картами были безналичными — НБУВ I квартале 90% операций с платежными картами были безналичными — НБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Польша готова облегчить устройство заробитчан из УкраиныПольша готова облегчить устройство заробитчан из Украины
В Конго ввели в строй медную шахту раньше срокаВ Конго ввели в строй медную шахту раньше срока
Канадская Ivanhoe Mines запустит медную шахту в Конго раньше срокаКанадская Ivanhoe Mines запустит медную шахту в Конго раньше срока
Американская Alcoa завершила сделку по продаже комплекса Warrick в штате ИндианаАмериканская Alcoa завершила сделку по продаже комплекса Warrick в штате Индиана
Уголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый законУголовная ответственность за владение, добычу и торговлю криптой: Индия готова принять новый закон
Крупнейшим публичным инвестором в биткоин оказалась американская IT-компания MicroStrategyКрупнейшим публичным инвестором в биткоин оказалась американская IT-компания MicroStrategy
JSW Steel готова к концу марта завершить поглощение BPSLJSW Steel готова к концу марта завершить поглощение BPSL
Американская Tex-Isle построит собственный завод по производству сварных трубАмериканская Tex-Isle построит собственный завод по производству сварных труб
Американская Ukrainian Energy L.L.C.будет добывать газ в УкраинеАмериканская Ukrainian Energy L.L.C.будет добывать газ в Украине
Американская торговая палата в Украине призывает правительство пересмотреть условия январского локдаунаАмериканская торговая палата в Украине призывает правительство пересмотреть условия январского локдауна
Последние новости
Подгружаем последние новости