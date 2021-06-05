Средств у Фонда достаточно, чтобы встретить любой сценарий событий — глава ФГВФЛ

Сумма средств, имеющихся в Фонде гарантирования вкладов физлиц, составляет 16 млрд грн. Покрытие депозитов в банках — участниках Фонда составляет около 5% при законодательно установленном минимуме в 2,5%.

Фото: liga.net

То есть «имеем уровень резервов почти вдвое больше минимума и этого достаточно, чтобы встретить любой сценарий развития событий», — отметила Светлана Рекрут, директор-распорядитель ФГВФЛ в эксклюзивном интервью на портале «Минфин».

Сколько средств у Фонда

Светлана Рекрут рассказала, что около 16 млрд грн размещено в ОВГЗ.

Кроме того, около 4 млрд грн Фонд получает ежегодно от банков в виде регулярных взносов. Плюс 1?2 млрд грн в 2021 году ожидаются от реализации оставшихся активов неплатежеспособных банков.

«Были годы, — замечает Рекрут, — когда этот источник приносил до 8 млрд грн. Но уже почти все активы реализованы, в следующем году поступлений по этой статье не будет».

Что с задолженностью Фонда

Как признала руководитель Фонда, они находятся в непростой ситуации, так как обязательства организации превышают ее активы. Основная причина — долги перед Минфином. «В период банкопада Фонд вынужден был одолжить у этого ведомства около 60 млрд грн для выплат вкладчикам сумм, гарантированных государством. Стоимость заимствований составляла от 9,99 до 14% годовых», — рассказывает Рекрут.

Даже после частичного погашения задолженность Фонда только по процентам составляет 64 млрд грн.

Директор-распорядитель Фонда считает несправедливым, что ведомству пришлось «отдуваться» за просчеты монетарных властей, которые привели к банкопаду. Концепция, разработанная при поддержке МВФ , предусматривает списание задолженности по процентам. Как компенсатор Фонд взялся за поиск зарубежных активов экс-собственников обанкротившихся банков. «Поступления пойдут в госказну», — утверждает Рекрут.

И хотя скептики напоминают, что Фонду достались активы банков-банкротов на общую сумму 500 млрд грн, ФГВФЛ парируют: они получили банки, которые были почти полностью «выпотрошены» бывшими владельцами.

Ожидания Фонда

По словам Светланы Рекрут, Фонд пока переходит от проблем, связанных с банкротствами банков, к модернизации системы гарантирования. И акцентирует внимание на том, что параллельно идет сложный и долгий процесс поиска активов экс-собственников банков-банкротов в иностранных юрисдикциях. И это процесс с неочевидным результатом. «Кстати, создание межведомственной группы по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков, которую возглавил премьер-министр, — это и есть тот механизм, который позволяет превратить 64 млрд грн, которые есть только на бумаге, в реальный денежный поток», — уверяет руководитель Фонда.