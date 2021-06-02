Дефицит бюджета с начала года превысил 32 миллиарда гривень

По росписи на январь-май дефицит общего фонда планировался в размере 86,5 млрд грн.

В течение первых пяти месяцев 2021 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в 32,5 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда составил 31,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По информации министерства, по росписи на январь-май дефицит общего фонда планировался в размере 86,5 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за пять месяцев составили 192,5 млрд грн, или 73,4% запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 156,0 млрд грн, в том числе в иностранной валюте - 40,0 млрд грн (1,0 млрд долл. и 349,2 млрд евро).

Напомним, Кабинет министров на на внеочередном заседании 31 мая утвердил бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.