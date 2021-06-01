Выход из локдауна подстегивает инфляцию в странах ЕС

Уровень потребительской инфляции в годовом исчислении в Германии в мае составил 2,5%, такие данные сегодня, 31 мая, представило Федеральное статистическое управление Германии. Таким образом, уровень инфляции в стране оказался рекордным с октября 2018 года.



Ранее Бундесбанк заявлял о том, что инфляция в нынешнем году может достичь 4% — это самый высокий уровень с момента введения в стране евро почти 20 лет назад.



Инфляция ускоряется по всему миру в условиях выхода все большего числа стран из локдаунов, оживления экономики, роста спроса и одновременно перебоев с поставками и дефицита некоторых материалов. В апреле потребительские цены в США показали самый сильный рост с 2008 года. Инвесторы в США и Европе обеспокоены возможным продолжением роста инфляции.

