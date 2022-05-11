Обещают, но не выходят: стало известно, какие компании продолжают зарабатывать в РоSSии

Они продолжают платить налоги в бюджет РоSSии, армия которой убивает украинцев

Ряд международных компаний, несмотря на публичное осуждение полномасштабного вторжения РоSSии на территорию Украины и обещания покинуть роSSийский рынок, продолжают там зарабатывать и платить налоги. По меньшей мере, о шести таких компаниях сообщил Центр противодействия дезинформации.

“Табачная компания Philip Morris еще 24 марта заявила, что работает над вариантами выхода с рынка РФ. По состоянию на 11 мая компания прекратила выпуск ряда сигаретных продуктов и приостановила маркетинговую деятельность в РоSSии. Однако Philip Morris и дальше выплачивает зарплату своим сотрудникам в РФ, а соответственно и платит налоги в бюджет РоSSии”, – говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

PepsiCo осудила агрессию РоSSии против Украины, но на рынке РФ не ушла, а лишь ограничила ассортимент продуктов в РоSSии.

Так же манипулируют и некоторые другие компании, публично осуждающие действия РоSSии, но продолжающие наполнять бюджет страны-агрессора. Среди них, в частности, Nestle, MARS, Danone, Procter&Gamble.


Юлия Лавришин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Германия выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – ШольцГермания выделяет Украине 125 млн евро на гуманитарную помощь, – Шольц
Британия ввела санкции против металлургической и горнодобывающей АбрамовичаБритания ввела санкции против металлургической и горнодобывающей Абрамовича
ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООНПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Укрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылокУкрпочта вернула забытую услугу: детали отправки посылок
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты открыли в Мелитополе свой магазин и торгуют краденным с АТБ: известно имя и адрес руководителя компанииОккупанты открыли в Мелитополе свой магазин и торгуют краденным с АТБ: известно имя и адрес руководителя компании
WSJ: США настроят россиян против войны с Украиной, если признают все доллары в РоSSии недействительнымиWSJ: США настроят россиян против войны с Украиной, если признают все доллары в РоSSии недействительными
Стало известно, сколько зерна вывезли россияне с оккупированных украинских территорийСтало известно, сколько зерна вывезли россияне с оккупированных украинских территорий
Работа в Польше: какие вакансии предлагают беженцамРабота в Польше: какие вакансии предлагают беженцам
В РоSSии готовятся к сокращению добычи нефти и введению ЕС "потолка" ценВ РоSSии готовятся к сокращению добычи нефти и введению ЕС "потолка" цен
Война РоSSии забрала больше половины ВВП Украины – ИЭДВойна РоSSии забрала больше половины ВВП Украины – ИЭД
Криптовалюты не помогут РоSSии избежать санкций – Moody’sКриптовалюты не помогут РоSSии избежать санкций – Moody’s
Политолог Николай Давыдюк призвал Raiffaisen Bank прекратить деятельность в РоSSии: "Хватит зарабатывать на крови"Политолог Николай Давыдюк призвал Raiffaisen Bank прекратить деятельность в РоSSии: "Хватит зарабатывать на крови"
В Украине снизилась средняя зарплата: какие специалисты начали зарабатывать меньше, чем до войныВ Украине снизилась средняя зарплата: какие специалисты начали зарабатывать меньше, чем до войны
У РоSSии остались сутки до дефолтаУ РоSSии остались сутки до дефолта
Последние новости
Подгружаем последние новости