Обещают, но не выходят: стало известно, какие компании продолжают зарабатывать в РоSSии

Ряд международных компаний, несмотря на публичное осуждение полномасштабного вторжения РоSSии на территорию Украины и обещания покинуть роSSийский рынок, продолжают там зарабатывать и платить налоги. По меньшей мере, о шести таких компаниях сообщил Центр противодействия дезинформации.

“Табачная компания Philip Morris еще 24 марта заявила, что работает над вариантами выхода с рынка РФ . По состоянию на 11 мая компания прекратила выпуск ряда сигаретных продуктов и приостановила маркетинговую деятельность в РоSSии. Однако Philip Morris и дальше выплачивает зарплату своим сотрудникам в РФ , а соответственно и платит налоги в бюджет РоSSии”, – говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

PepsiCo осудила агрессию РоSSии против Украины, но на рынке РФ не ушла, а лишь ограничила ассортимент продуктов в РоSSии.

Так же манипулируют и некоторые другие компании, публично осуждающие действия РоSSии, но продолжающие наполнять бюджет страны-агрессора. Среди них, в частности, Nestle, MARS, Danone, Procter&Gamble.