ФРС США повысила ключевую ставку на полпункта в попытке обуздать инфляцию

В своем заявлении в среду руководство Центрального банка США - Федеральной резервной системы - отметило, что вторжение РоSSии в Украину усугубляет инфляционное давление за счет повышения цен на нефть и продукты питания.

Федеральная резервная система усилила борьбу с самой высокой инфляцией за 40 лет, повысив базовую процентную ставку на полпроцента в среду. Это это самый радикальный шаг с 2000 года.

Повышение ключевой краткосрочной ставки ФРС увеличило ее до диапазона от 0,75% до 1%, что является самым высоким показателем с тех пор, как два года назад разразилась пандемия.

ФРС также объявила, что начнет сокращать свой огромный баланс, состоящий в основном из казначейских и ипотечных облигаций, на 9 триллионов долларов. Сокращение этих резервов приведет к дальнейшему росту стоимости кредитов во всей экономике.

В условиях стремительного роста цен на продукты питания, энергоносители и потребительские товары цель ФРС состоит в том, чтобы снизить расходы и замедлить экономический рост, сделав более дорогими займы для частных лиц и предприятий. Центральный банк надеется, что более высокая стоимость ипотечных кредитов, кредитных карт и автокредитов замедлит расходы настолько, чтобы обуздать инфляцию, но не настолько, чтобы вызвать рецессию.

Такая политика финансового балансирования - крайне деликатное дело. ФРС подверглась серьезной критике за то, что она слишком вяло начала ужесточать кредитную политику, и многие экономисты скептически относятся к тому, что это поможет избежать рецессии.

Выступая на пресс-конференции в среду, председатель ФРС Джером Пауэлл ясно дал понять, что грядут дальнейшие крупные повышения ставок. Он сказал, что дополнительное повышение ключевой ставки ФРС на полпункта «должно быть рассмотрено уже на следующих нескольких заседаниях» в июне и июле.

На своей пресс-конференции Пауэлл подчеркнул, что, по его убеждению, «восстановление ценовой стабильности», то есть сдерживание высокой инфляции, необходимо для поддержания здоровья экономики.

В своем заявлении в среду руководство Центрального банка отметило, что вторжение РоSSии в Украину усугубляет инфляционное давление за счет повышения цен на нефть и продукты питания. Также отмечалось, что «изоляция, связанная с COVID, в Китае, вероятно, усугубит сбои в цепочке поставок», что может еще больше повысить инфляцию.