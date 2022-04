Контрольный выстрел в ногу: роSSийский "Газпром" выходит из западных бирж по требованию Кремля

РоSSийская власть запретила "Газпрому" размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компании на биржах за пределами страны. Об этом сообщает роSSийское информагентство Интерфакс .

"ПАО "Газпром" подало в правительство РоSSийской Федерации заявление о продолжении обращения расписок за пределами страны, но 28 апреля 2022 года получило отказ", - говорится в сообщении.

На международном рынке акции "Газпрома" были с 1996 года.

Теперь владельцы расписок "Газпрома" смогут получать дивиденды только конвертировав их в обыкновенные акции.

"Газпром" уже готовится прекратить депозитное соглашение с The Bank of New York Mellon.

Компания также уже предупредила Лондонскую и Сингапурскую фондовые биржи о делистинге депозитарных расписок с 29 апреля. Завершить процедуру должны не позднее, чем через 20 дней.

При этом, у Газпрома обваливается экспорт и снижаются внутренние поставки.

Так, экспорт газа компанией "Газпром" в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 апреля 2022 составил 44,6 миллиарда кубических метров, что на 26,4% меньше, чем за тот же период 2021 года.

За указанный период "Газпром", по предварительным данным, добыл 155,9 млрд куб. м газа. Это на 1,3% (на 2,1 млрд. куб. м) меньше, чем в прошлом году.

Поставки компании по газотранспортной системе на внутренний рынок снизились на 3,6% (на 3,9 млрд. куб. м).