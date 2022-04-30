Контрольный выстрел в ногу: роSSийский "Газпром" выходит из западных бирж по требованию Кремля

При этом, у Газпрома обваливается экспорт и снижаются внутренние поставки, информирует ZN.ua.

Контрольный выстрел в ногу: роSSийский

РоSSийская власть запретила "Газпрому" размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компании на биржах за пределами страны. Об этом сообщает роSSийское информагентство Интерфакс.

"ПАО "Газпром" подало в правительство РоSSийской Федерации заявление о продолжении обращения расписок за пределами страны, но 28 апреля 2022 года получило отказ", - говорится в сообщении.

На международном рынке акции "Газпрома" были с 1996 года.

Теперь владельцы расписок "Газпрома" смогут получать дивиденды только конвертировав их в обыкновенные акции.

"Газпром" уже готовится прекратить депозитное соглашение с The Bank of New York Mellon.

Компания также уже предупредила Лондонскую и Сингапурскую фондовые биржи о делистинге депозитарных расписок с 29 апреля. Завершить процедуру должны не позднее, чем через 20 дней.

При этом, у Газпрома обваливается экспорт и снижаются внутренние поставки.

Так, экспорт газа компанией "Газпром" в страны дальнего зарубежья с 1 января по 15 апреля 2022 составил 44,6 миллиарда кубических метров, что на 26,4% меньше, чем за тот же период 2021 года.

За указанный период "Газпром", по предварительным данным, добыл 155,9 млрд куб. м газа. Это на 1,3% (на 2,1 млрд. куб. м) меньше, чем в прошлом году.

Поставки компании по газотранспортной системе на внутренний рынок снизились на 3,6% (на 3,9 млрд. куб. м).

По материалам: Газпром

Лия Ильченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Курс доллара на лето: девальвация гривны в ближайшее время неизбежнаКурс доллара на лето: девальвация гривны в ближайшее время неизбежна
ПриватБанк заявил о возобновлении работы своих сервисовПриватБанк заявил о возобновлении работы своих сервисов
Рынок труда после войны: в Украине ожидают большой наплыв работников из Средней АзииРынок труда после войны: в Украине ожидают большой наплыв работников из Средней Азии
В Польше продают пиво "Путин ху***" - деньги идут на помощь украинцам: фотоВ Польше продают пиво "Путин ху***" - деньги идут на помощь украинцам: фото
ПриватБанк снимет деньги со счетов миллионов украинцевПриватБанк снимет деньги со счетов миллионов украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Минэкономразвития РФ спрогнозировал падение ВВП, но роSSийский Минфин считает прогноз оптимистичнымМинэкономразвития РФ спрогнозировал падение ВВП, но роSSийский Минфин считает прогноз оптимистичным
Одна из крупнейших бирж Nasdaq прекращает работу с роSSийскими инвесторамиОдна из крупнейших бирж Nasdaq прекращает работу с роSSийскими инвесторами
Глава Минфина Германии посоветовал немецкому бизнесу воздержаться от уплаты за роSSийский газ в рубляхГлава Минфина Германии посоветовал немецкому бизнесу воздержаться от уплаты за роSSийский газ в рублях
Прощание с международной финансовой системой: второй роSSийский банк оказался в состоянии дефолтаПрощание с международной финансовой системой: второй роSSийский банк оказался в состоянии дефолта
В РоSSии решили наказывать за хранение криптовалюты вне биржВ РоSSии решили наказывать за хранение криптовалюты вне бирж
РоSSийский центробанк не смог найти альтернативу твердым валютам — глава ЦБ РФРоSSийский центробанк не смог найти альтернативу твердым валютам — глава ЦБ РФ
Риск превышает прибыль: инвесторы продолжают выходить из КитаяРиск превышает прибыль: инвесторы продолжают выходить из Китая
Криптовалютная биржа Exmo больше не обслуживает клиентов из РоSSии, Белоруссии и КазахстанаКриптовалютная биржа Exmo больше не обслуживает клиентов из РоSSии, Белоруссии и Казахстана
Великобритания лишит Мосбиржу статуса "признанной": пострадает ли фондовый рынок РФВеликобритания лишит Мосбиржу статуса "признанной": пострадает ли фондовый рынок РФ
В РоSSии прогнозируют подорожание хлеба из-за западных санкцийВ РоSSии прогнозируют подорожание хлеба из-за западных санкций
Последние новости
Подгружаем последние новости