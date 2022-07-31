У Кремля закінчуються гроші, санкції стали катастрофою для економіки РФ — дослідження

Санкції мають катастрофічний вплив на економіку РФ . Про це свідчить дослідження, проведене професором Єльського університету Джеффрі Сонненфельдом разом з командою аналітиків на основі вивчення статистики, даних торговельних партнерів Росії, а також інформації про перевезення та інших джерел, повідомляє «Голос Америки».

Дослідники зробили висновки, що у Москви закінчуються гроші, РФ втрачає позиції на ринку енергоресурсів, імпортозаміщення не працює, а бізнес та заможні росіяни покидають країну.

Понад тисяча компаній вийшли, або оголосили про вихід з РФ з лютого. Це, своєю чергою, ставить під удар 40% економіки Росії. Зазначається, що інвестиції цих компаній складали більше 600 млрд доларів, а кількість робочих місць, які вони створили, перевищує 5 мільйонів.

Дослідники заявили, що торгівля російськими енергоресурсами має більше значення для самої Росії, ніж для світу. Практично 60% надходжень до бюджету РФ залежать від продажу енергоресурсів. Поставки російського газу до Європи значно скоротилися за п'ять місяців війни, а можливість збільшення поставок на Схід, як це декларує президент РФ Владімір Путін, обмежена через відсутність інфраструктури.

У Росії закінчуються гроші, вважають дослідники. Країна втрачає валютні резерви, до яких має доступ, швидкими темпами. Зокрема, з близько 600 млрд доларів золотовалютних резервів РФ майже 300 млрд заблоковано за кордоном. З початку повномасштабної війни проти України резерви зменшились на 75 млрд доларів. Дослідники вказали на заяву міністра фінансів РФ , який запропонував витратити третину російського резервного фонду — Національного фонду добробуту, на покриття дефіциту бюджету.

Крім того, аналітики зазначають, що імпортозаміщення не працює і Росії довелося значно скоротити випуск автомобілів, а також скасувати низку вимог з безпеки. Країна втрачає доступ до запчастин та високотехнологічних товарів, а це, своєю чергою, обмежує можливість ремонтувати та підтримувати літаки й устаткування, а також виробляти танки та інші товари.

До того ж, з початку війни, в РФ різко, більш ніж на 20%, впала роздрібна торгівля і споживання, порівняно з цим же періодом минулого року.

Одним із індикаторів того, що росіяни виводять кошти за кордон, стало зростання попиту на нерухомість на Близькому Сході. Агенти з нерухомості в Дубаї заявили, що їхні надходження від продажу росіянам зросли вдвічі, а у декого і втричі.

Також після початку війни десятки країн послідовно проводять санкційну політику щодо Росії. В РФ визнають вплив санкцій на економіку. Навіть Путін вказав на необхідність зважати на ризики для економіки через запровадження санкцій.

Дослідники Єльського університету також розкритикували своїх колег за надто оптимістичні прогнози щодо РФ , які базуються на даних Кремля. Аналітики підкреслили, що статистичні дані, які періодично публікує Росія, стають все більш фрагментованими та неповними, адже включають здебільшого лише позитивні дані, в той час, як негативні тенденції відкидаються.