Германия готова помочь с доступом к СПГ странам ЕС, не имеющим выхода к морю - Шольц

Речь идет, в частности, о Чехии.

Германия готова помочь с доступом к СПГ странам ЕС, не имеющим выхода к морю - Шольц
© Олаф Шольц/facebook

Германия проявит солидарность со странами Европейского Союза в поисках альтернативы газу и нефти из РФ. В частности, помогая восточным государствам, не имеющим выхода к морю, получить доступ к сжиженному природному газу (СПГ), заявил канцлер Олаф Шольц, передает Euractiv.

В своем выступлении после встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой Шольц подчеркнул, что многие страны, пытаясь снизить зависимость от импорта энергоносителей из РоSSии, столкнулись с еще более серьезными проблемами, чем Германия.

По словам Фиалы, импорт роSSийского газа, поступающего по трубопроводу, составляет более 90% потребления газа в Чешской Республике, которая не имеет выхода к морю.

«Мы должны быть готовы помочь странам, которые не имеют прямого выхода к Северному или Балтийскому морю и должны полагаться на наше сотрудничество с ними», - сказал Шольц, добавив, что детали еще предстоит проработать.

Ранее в четверг Германия предприняла шаги по увеличению импорта СПГ, арендовав четыре плавучие хранилища и регазификационные установки и выбрав порт Вильгельмсхафен на Северном море в качестве первого перевалочного узла.

Отдельно Германия приступила к заполнению огромного газохранилища Реден, заброшенного роSSийским «Газпромом».


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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