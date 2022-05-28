Курс валют: актуальные цены на выходные

На выходные, 28 и 29 мая, Нацбанк установил курс евро на уровне 31,31 грн/евро. Курс доллара установлен на уровне 29,25 грн/доллар. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Отметим, что европейская валюта не менялась почти неделю. Следовательно, и другие европейские валюты тоже не подорожали, в частности курс польского злотого от НБУ - 6,79 грн/злотый.

Банки

Что касается курса валют в украинских банках, то, по данным специализированного сайта Минфин, к концу дня пятницы, 27 мая, средний курс евро составил: покупка - 37,50 грн/евро, продажа - 39,00 грн/евро. Средний курс доллара был: покупка – 35,55 грн/доллар, продажа – 36,60 грн/доллар.

Черный рынок