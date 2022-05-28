Курс валют: актуальные цены на выходные
На выходные, 28 и 29 мая, Нацбанк установил курс евро на уровне 31,31 грн/евро. Курс доллара установлен на уровне 29,25 грн/доллар. Об этом
Отметим, что европейская валюта не менялась почти неделю. Следовательно, и другие европейские валюты тоже не подорожали, в частности курс польского злотого от НБУ - 6,79 грн/злотый.
Банки
Что касается курса валют в украинских банках, то,
Черный рынок
Относительно черного рынка, то сейчас (28 мая, 10:00 по Киеву) курс достаточно стабилен. По