Глава Банка Дании назвал биткоин «спекулятивной причудой»

Управляющий Национального банка Дании Ларс Роде назвал биткоин «спекулятивной причудой», которую центральные банки других стран могут игнорировать. Об этом он заявил в интервью Bloomberg, пишет РБК.

Глава Банка Дании назвал биткоин «спекулятивной причудой»
Фото: happycoin.club

По его словам, в отношении стоимости криптовалют нет стабильности и никаких гарантий.

Роде считает, что более серьезная угроза исходит не от цифровых активов, а от крупных компаний, которые вторгаются в финансовую сферу. Это может угрожать независимости центральных банков, считает управляющий регулятора Дании.

Напомним

Ранее криптовалюты критиковал глава Банка Англии Эндрю Бейли. Он заявлял, что цифровые активы не имеют внутренней стоимости и те, кто в них вкладываются, должны быть готовы к потере всех своих денег.

Также Бейли говорил, что биткоин не может быть стабильным средством сбережений или эффективным инструментом для совершения транзакций.

По его мнению, главная криптовалюта непригодна для использования в качестве платежного инструмента и слишком рискованна для инвесторов.

Ранее «Минфин» писал, что председатель Банка Норвегии Ойстейн Олсен, уверен, что биткоин никогда не заменит деньги, контролируемые центральными банками.

Многие финансовые регуляторы сравнивают биткоин с тюльпанной лихорадкой 17 века, однако, по мнению Олсена, криптовалюта не представляет никакой угрозы для центральных банков.

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