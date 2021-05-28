Выручка 12 крупнейших инвестбанков мира выросла до максимума за 6 лет
Выручка 12 крупнейших инвестиционных банков мира по итогам первого квартала 2021 года выросла на 39% и достигла максимума за последние шесть лет. Об этом сообщается в исследовании аналитической компании Coalition,
Сколько заработали банки
В январе-марте показатель составил $62,9 млрд по сравнению со $45,2 млрд за такой же период прошлого года.
Выручка от торговли акциями и производными инструментами взлетела на 63% и достигла $17,7 млрд. С учетом краха американского хедж-фонда Archegos Capital Management рост составил всего 6%.
В сфере инвестиционного банкинга скачок составил 73% — до $17,1 млрд, что является рекордом. Это было связано в том числе с резким усилением активности в сфере слияний и поглощений (M&A), а также ростом объемов выпуска акций.
Совокупный доход ведущих банков от операций с активами с фиксированной доходностью, валютами и сырьевыми товарами (FICC) повысился на 15% и составил $28 млрд.
Рост был обусловлен увеличением объемов торговли, в том числе сырьевыми товарами, и повышением клиентской активности.
Кто входит в список
Coalition включает в число крупнейших инвестбанков мира:
- Goldman Sachs Group
- JPMorgan Chase & Co.
- Citigroup Inc.
- Bank of America Corp.
- Morgan Stanley
- Deutsche Bank
- Barclays
- Credit Suisse
- UBS
- HSBC Bank Plc
- BNP Paribas
- Societe Generale.
При этом анализ компании не учитывает крупные австралийские и канадские банки и финансовые компании стран с развивающейся экономикой, которые отличаются значительным объемом операций с сырьем.