Ставка единого налога будет повышена в Украине

Кабинет министров Украины подготовил проект закона, который позволит повысить налоги для предпринимателей. Изменения ставки налогообложения коснется только некоторых категорий бизнесменов.

В Кабмине решили повысить ставку единого налога для ФЛП (физических лиц предпринимателей) четвертой категории. В основном, повышение налоговых отчислений коснется фермеров, которые будут платить больше за каждый гектар используемой земли.

Как указано в законопроекте Кабинета министров Украины, ставка единого налога для пашни, сенокосов и пастбищ будет повышена с 0,95 до 1,9; с 0,57 до 1,14 для многолетних насаждений (кроме многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях); с 0,19 до 0,38 для многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полесских территориях; с 0,57 до 1,14 для пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полесских территориях.

Правительство также планирует ввести сбор минимального налога с каждого гектара земли сельхоз назначения. Ожидается, что это принесет в казну государства дополнительных десять миллиардов гривен.

Если проект закона Кабмина будет принят, то уплату 5% акцизного налога на максимальную розничную цену табачных изделий возложат на производителей и импортеров. Что даст около 1,9 миллиарда гривен государству.

Еще три миллиарда должно принести ограничение возмещения НДС для посредников в продаже потребительских товаров. Также предлагается значительно повысить налоговые ставки на железную руду.