Директору завода "Арсенал" сообщили о подозрении

Его обвиняют в незаконной приватизации одного из корпусов десять лет назад.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении директору казенного предприятия специального приборостроения "Арсенал".

Об этом сообщается на сайте ГБР и Офиса генеральной прокуратуры.

Его обвиняют незаконной приватизации (ч. 2 ст. 233 УК Украины) одного из корпусов предприятия в 2010 году.

"Несмотря на запрет приватизации помещений стратегического предприятия, злоумышленники разработали схему их незаконного присвоения и завладения земельными участками, на которых они расположены. По такой схеме в 2010 году почти 10 тыс. квадратных метров помещения одного из корпусов КП СПС «Арсенал» были проданы подконтрольному юридическому лицу, чем государству нанесено более 80 млн гривен убытков", - говорится в сообщении ГБР.

В сообщении прокуратуры говорится, что незаконное отчуждение произошло в 2011 году, и речь идет о помещении общей площадью 9,5 тыс. кв. м на ул. Московской.

Следователи считают, что в схему были вовлечены другие лица, в том числе должностные лица Фонда государственного имущества Украины и Национального космического агентства Украины. Пока им о подозрении не сообщали.

На момент махинации предприятие разрабатывало и производило оптические и оптико-электронные приборы для космической, авиационной и наземной техники военного и гражданского назначения в Украине.

Директором КП СПБ "Арсенал" с 2007 года является Николай Лихолит.

Напомним, что в апреле 2020 года в Офисе генерального прокурора состоялось совещание с руководством Государственного космического агентства. На нем стало известно, что заводу "Арсенал" был нанесен ущерб на сумму более 1 млрд грн вследствие вывода объектов в частную собственность и реализации имущества через налоговый залог.

В отчуждении имущества "Арсенала" следствие обвиняет должностных лиц госпредприятия и бывшее руководство Государственного космического агентства.