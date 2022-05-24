Бесплатные ноутбуки для украинцев, в Минцифре сообщили о новом виде помощи: кто получит

Также ЮНЕСКО выступило партнером проекта.

Министерство образования и науки и Минцифра договорились о партнерстве с Google for Education, чтобы помочь украинским преподавателям продолжать образовательный процесс во время войны. Об этом сообщили в Минцифры.

"Из-за войны миллионы украинцев вынуждены покинуть свои дома, а тысячи учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов. Более 3,7 млн учащихся сейчас учатся дистанционно. Недавно вместе с МОН нам удалось договориться о партнерстве с Google for Education, что предусматривает передачу Украине 43 000 ноутбуков Chromebook для преподавателей", — сказано в сообщении.

Так, украинские учителя бесплатно получат 43 000 ноутбуков от Google .

Ранее сообщалось, что Укрзализныця и Укрпочта обеспечат получение беженцами денежных выплат от государства прямо на вокзале.