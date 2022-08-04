Смолоскип видно з Фінляндії: очевидець зняв, як рф, ймовірно, позбавляється газу, який нікому продавати

Смолоскип видно з Фінляндії: очевидець зняв, як рф, ймовірно, позбавляється газу, який нікому продавати

Смолоскип, що висить над східним кордоном, може бути ознакою того, що у російського заводу з виробництва природного газу справи йдуть недобре.

Про це повідомляє фінська телерадіомовна корпорація Yle, припускаючи, що відбувається контрольоване та навмисне знищення пального газу шляхом спалювання.

«Полум'я вирує за російським кордоном вже кілька тижнів, і його можна побачити навіть у Фінляндії», - зазначають журналісти, додаючи, що, згідно з супутниковими знімками системи моніторингу пожеж НАСА, щодня з 17 червня на компресорній станції «Портова» російського газового та нафтового концерну «Газпром» вирує полум'я. При цьому інших осередків займання в районі станції не було.

Також зазначається, що ситуація, яка потребує смолоскипного спалювання, може виникнути, наприклад, якщо газ не може бути доставлений споживачеві або споживач не може його прийняти.

Також тривале факельне спалювання могло бути спричинене аварійною ситуацією.

У свою чергу кліматологи б'ють на сполох, бо факельне спалювання впливає на кліматичну ситуацію в світі і становить загрозу, в тому числі, для Фінляндії.

Додамо, зараз "Газпром" качає "Північним потоком" лише 20% граничної потужності - це мінімальні обсяги газу майже за всю історію.

На думку, російського економічного аналітика, фахівця з нафтогазового ринку Михайла Крутіхіна, Росія зараз гробить свою компанію як експортера, оскільки крім Європи їй нікому продавати газ.

Газпром

За його словами, європейські країни не готові навколішки прийняти умови російського газового шантажу, і на його тлі почали розвивати, зокрема, зелену енергетику.

"…Росія, яка ось зараз загубить "Газпром" як експортера, тому що окрім Європи газ йому продавати нікому. У Китаї немає труби, і в Китаї немає попиту на такі обсяги. Ось це божевільне вбивство "Газпрому", національного надбання в ім'я якихось дивних політичних цілей воно вплине на Росію в довгостроковій перспективі", - заявив Крутіхін.


Катерина Петренко, politeka.net





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