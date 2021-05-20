«Дочка» Saxo Bank запустила торговлю криптовалютой для клиентов

Saxo Markets, дочерняя компания Saxo Bank, которая занимается инвестициями в цифровые активы, запустила сервис, позволяющий торговать криптовалютой за фиатные деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на CoinDesk.

«Дочка» Saxo Bank запустила торговлю криптовалютой для клиентов

Что это значит

По информации издания, клиенты банка могут торговать биткоином, Ethereum и Litecoin.

Пока такая возможность доступна только клиентам из Сингапура и Австралии, но в ближайшие недели банк планирует расширить географию предоставления услуги. Частным клиентам доступна маржинальная торговля, а аккредитованные инвесторы могут использовать кредитное плечо.

Напомним

Ранее Goldman Sachs первым среди крупнейших инвестиционных банков США создал отдел для торговли криптовалютой. Новый отдел уже провел успешную торговлю двумя видами деривативов, связанных с биткоинами.

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