«Дочка» Saxo Bank запустила торговлю криптовалютой для клиентов

Saxo Markets, дочерняя компания Saxo Bank, которая занимается инвестициями в цифровые активы, запустила сервис, позволяющий торговать криптовалютой за фиатные деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на CoinDesk.

Что это значит

По информации издания, клиенты банка могут торговать биткоином, Ethereum и Litecoin.

Пока такая возможность доступна только клиентам из Сингапура и Австралии, но в ближайшие недели банк планирует расширить географию предоставления услуги. Частным клиентам доступна маржинальная торговля, а аккредитованные инвесторы могут использовать кредитное плечо.

Напомним