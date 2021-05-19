Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"

Иск был подан еще в 2018 году.

Хозяйственный суд Киева взыскал в пользу Министерства обороны с коммерческого предприятия 106 млн гривен за срыв строительства на полигоне "Широкий лан".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В 2016 году министерство заключило договор подряда о строительстве городка для размещения бригады военнослужащих Вооруженных Сил Украины в полевом лагере Межвидового центра подготовки подразделений в Николаевской области.

Предприятие сорвало сроки строительства и не вернуло уплаченный государством аванс.

Это привело к невозможности использования военного полигона по назначению.

По данным судебного реестра, в Хозяйственном районном суде Киева рассматривался иск Министерства обороны Украины к ООО "Контейт" (прежнее название - ООО "Рост") о взыскании денежных средств по договору подряда от 28.12.2016 года на строительство лагерного городка для размещения бригады в полевом лагере 235 Межвидового центра подготовки подразделений (МЦПП), с. Ульяновка Николаевской области.

Работы должны были быть завершены не позднее 1 декабря 2018 года, но еще летом того года контракт разорвали из-за срыва строительства. В ноябре 2018 года министерство подало на ООО "Рост" в суд.

20 апреля 2021 года суд постановил взыскать с подрядчика 71,4 млн гривен и 34 млн гривен в виде штрафов и пени.

Решение хозяйственного суда может быть обжаловано в апелляционном порядке, поэтому пока не вступило в законную силу.