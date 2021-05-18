Акции криптобиржи Coinbase упали ниже цены размещения

17 мая цена акций криптовалютной биржи Coinbase упала на 5,6% — до $243,9 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ, пишет РБК.

Фото: theconversation.com

Торги на бирже

В ходе сессии стоимость бумаг опускалась на 7,8% — до $238,25 за акцию. Предыдущий рабочий день бумаги завершили на отметке $258,37.

Бумаги криптоплощадки Coinbase впервые опустились ниже цены выхода на биржу. Справочная цена на акции была установлена биржей NASDAQ в размере $250 за бумагу в середине апреля.

Причина падения акций

Акции торговой площадки подешевели вслед за снижением стоимости биткоина, который оказался под давлением после того, как монету раскритиковал глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

Обвал курса биткоина

В понедельник, 17 мая, цена биткоина в моменте достигла $42 — впервые с 8 февраля 2021 года. От пиковых значений первая криптовалюта потеряла 35%. Теперь инвесторы гадают — станет ли это падение началом заката криптовалюты номер один.

Отношения Илона Маска с криптовалютами напоминают американские горки. В феврале производитель электромобилей объявил о покупке биткоинов в размере $1,5 млрд и запланировал в будущем принимать от своих клиентов криптовалюту в качестве платежного средства.

В тот день цена самой крупной криптовалюты резко возросла с чуть более $39 тыс. до $46 тыс., достигнув рекордно высокого уровня почти $65 тыс. в апреле. А бумажная прибыль Tesla перевалила за $1 млрд.

За несколько недель ситуация полностью изменилась. Сперва в конце апреля стало известно, что компания продала 10% от своих запасов биткоинов, как сообщается — чтобы продемонстрировать ликвидность цифровой валюты.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», по состоянию на 11:20 стоимость биткоина составляет $45?284.

Предыстория

15 апреля Акции Coinbase на бирже NASDAQ в первые минуты торгов взлетели на 71% до отметки $428,9.

Coinbase была запущена в 2012 году в Сан-Франциско. Сейчас Coinbase занимает 11,3% рынка криптовалют. Общий объем торгов на площадке составляет $455 млрд. Более 43 млн аккредитованных пользователей хранят на бирже собственные активы на сумму более $90 млрд.