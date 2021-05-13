Прокуратура и ГФС также пришли с обыском в "Киевгорсвет"

Следственные действия проходят в рамках расследования уклонения от уплаты налогов при замене освещения в столице более чем на 12 млн гривен.

Прокуратура и ГФС также пришли с обыском в "Киевгорсвет"
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ГФС в г. Киеве проводит обыски в коммунальном предприятии "Киевгорсвет", относящемся к сфере управления Департамента транспортной инфраструктуры Исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по замене освещения в столице на сумму более 12 млн гривен.

"Согласно материалам следствия, с целью завышения стоимости работ и дальнейшего получения наличных средств (так называемая схема «отката»), указанными предприятиями по предварительному сговору с должностными лицами КП «Киевгорсвет» проведены финансово-хозяйственные операции с предприятиями с признаками фиктивности, привлеченными якобы к субподрядным работам по освещению столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведенных накануне обысков в других подрядных организациях, а также в КП "Киевгорсвет", были обнаружены и изъяты первичные документы, наличные средства, банковские карты, компьютерная техника и печати предприятий, задействованных в противоправной схеме.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В феврале прошлого года СБУ заявила, что подозревает пятерых чиновников "Киевгорсвета" в миллионных растратах на закупках и установлении систем освещения столицы.

Напомним, 11 мая обыски прошли в коммунальном предприятии "Киевзеленстрой", а 12 мая - в офисе коммунального предприятия "Спецжитлофонд", а также в земельном департаменте КГГА и в корпорации "Киевавтодор".

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