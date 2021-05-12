АЗС обязали предупреждать о повышении цен на бензин и дизтопливо за 20 дней

В прессе обнародовали постановление Кабмина от 29 марта, согласно которому бензины А-92 и А-95, а также дизельное топливо внесены в перечень социально значимых товаров. Это значит, что операторам розничного рынка придется заранее декларировать будущее повышение цен на них.

В частности, сетям АЗС теперь нужно в случае увеличения розничной цены бензина и дизельного топлива на 1 и более процент за 20 дней до этого события официального его задекларировать.

Это необходимо для того, чтобы государство могло вовремя реагировать на чрезмерное повышение цен на социально значимые товары.

Напомним, в апреле текущего года Кабмин и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум, предусматривающий стабилизацию цен на автомобильное топливо. Правительство взяло на себя обязательство ликвидировать нелегальные АЗС. Операторы розничного рынка пообещали не повышать цены.

Ранее стало известно, что в Украине в I квартале 2021 года демонтировали 151 АЗС, которые не имели разрешения на работу.