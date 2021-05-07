За 4 месяца объемы заготовки металлолома в Украине выросли на 30,3%

В течение 4 месяцев 2021 года объемы заготовки металлолома в Украине увеличились на 30,3% (было заготовлено около 1 млн 240 тыс. тонн лома черных металлов).



По словам экспертов объединения предприятий УАВтормет, такая тенденция обусловлена ??высокими закупочными ценами металлургических предприятий, которые наблюдались на украинском и мировом рынках в течение марта-апреля текущего года.



Поставки металлолома на украинские металлургические комбинаты в январе-апреле 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 22,3% (до 1 миллиона 102,7 тыс. тонн). При этом технологические запасы металлолома на предприятиях оцениваются не менее чем 150,0-160,0 тыс. тонн.



Экспорт металлолома в январе-апреле 2021 года составил 87,0 тыс. тонн (существенный рост поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было экспортировано всего 11,6 тыс. тонн).



Импорт металлолома в этот же период составил 7,8 тыс. тонн, что значительно превысил на прошлогодний показатель, когда было импортировано 5,8 тыс. тонн металлолома.



