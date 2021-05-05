Украина вошла в тройку лидеров по экспорту ячменя в мире

Украина стала не только одним из лидеров в мире по экспорту пшеницы, но и на 22% увеличила экспорт ячменя. Это рекордный объем зерна за последние 10 лет, который наша страна продала за рубеж. Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

Первое и второе место по экспорту зерна в мире занимают Франция и РоSSия. Украина находится в этом рейтинге на 3-м месте.

По словам аналитиков, объемы экспорта украинского ячменя за 2020 год были самыми высокими за последние 10 лет.

Больше всего украинской продукции закупил Китай – 51% от всех поставок. В Саудовскую Аравию отечественные производители отправили 15% ячменя. На поставки в Ливию пришлось еще 9%. На данный момент это наши крупнейшие импортеры.

По поставкам в Ливию Украина стала первой в мире в 2020 году – 55% ливийского импорта. Далее идет РоSSия – 25% и Болгария – 11%.

Что касается пшеницы, то по экспорту этого зерна Украина также оказалась в пятерке лидеров, вместе с Россией , США , Канадой и Францией. Больше всего украинского зерна ушло на экспорт в Египет, а также в Индонезию и Бангладеш.

В УКАБ также рассказали, что именно пшеница занимает первое место в мировой торговле зерном. Украина всегда была лидером по выращиваю зерна, и с каждым годом объемы торговли увеличиваются.