Весенние заморозки повлияют на урожайность зерновых в Украине

Март и апрель 2021 в Украине были холодными, с заморозками, снегопадами и дождями. Как эти погодные условия скажутся на будущих урожаях зерновых, рассказала глава отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

По словам метеоролога, насыщенность земли влагой в текущем году является самой высокой за последние два десятка лет. Это очень хороший признак того, что урожаи, которые украинские аграрии будут собирать летом и осенью, будут обильными, а качество сельскохозяйственной продукции – отменным.

Даже заморозки и снег, который прошел в центральном регионе страны 26 апреля, не принесут абсолютно никакого вреда посевам зерновых культур на полях.

"Вред заморозков определяется развитием растений. Поскольку три последних года была очень ранняя весна, и на период наступления заморозков происходило массовое цветение плодовых и ягодных культур, убытки от заморозков были весьма значительными. В текущем году все немного задержалось, и убытков мы ждем минимальных", – пояснила сотрудник Укргидрометцентра.

Татьяна Адаменко рассказала, что всходы озимых и ранних яровых культур без последствий переносят заморозки до -5 на почве и до -3 в воздухе. Теплолюбивые виды зерновых пока не посеяны, поэтому аграриям нет необходимости переживать за будущие урожаи.

Холодная весна, наоборот, весьма благоприятно скажется на развитии и плодоношении растений. К тому же, обилие осадков насытили почву влагой, которая еще долго будет находиться в глубоких слоях грунта и питать корни растений в периоды летней засухи.