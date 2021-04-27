ЕБА призывает продлить пошлины на экспорт лома €58/тонна

ЕБА призывает продлить пошлины на экспорт лома €58/тонна

Европейская бизнес-ассоциация призывает депутатов поддержать принятие в целом законопроекта №5175, предусматривающего продление действия пошлины на экспорт лома черных металлов в размере 58 евро/тонна еще на 5 лет.

Об этом говорится в письме ЕБА к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, председателю комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрию Наталухе и председателю парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву.

"Эксперты ассоциации детально проанализировали проект закона №5175 и выражают свою поддержку инициативе продлении срока действия экспортной пошлины на металлолом. Считаем, что принятие законопроекта будет способствовать уменьшению дефицита металлолома на внутреннем рынке Украины и в целом будет иметь положительный эффект для экономики Украины", - говорится в нем.

ЕБА отмечает, что Украина получает больше преимуществ от переработки собственного лома в продукцию с добавленной стоимостью, чем от экспорта сырья. В частности, наличие доступного сырья на внутреннем рынке будет способствовать бесперебойному функционированию отечественной металлургической промышленности и, по мнению представителей бизнеса, позволит сохранить рабочие места в реальном секторе экономики, а также обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

При этом как указано в пояснительной записке к законопроекту, сохранение пошлины на экспорт лома черных металлов в размере 58 евро/тонна позволит обеспечить:

- сохранение 21,5 тыс. рабочих мест и создание 3,5 тыс. новых рабочих мест;

- дальнейшее развитие металлургической и смежных отраслей промышленности,

- способствовать дополнительному росту ВВП на 0,03%;

- избежание дефицита металлолома на внутреннем рынке;

- сокращение потребления энергоресурсов и выбросов СО2;

-привлечение дополнительных инвестиций в металлообрабатывающую отрасль Украины.

Как сообщалось ранее, комитет Рады по экономразвитию поддержал продление действия пошлины на экспорт лома €58/тонна еще на 5 лет

Ранее 17 депутатов предложили Раде продлить действие пошлины на экспорт лома €58/тонна еще на 5 лет.

В сентябре 2016 года, на фоне острого дефицита металлолома на внутреннем рынке, на то время Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий увеличение сроком на 1 календарный год пошлины на экспорт лома с 10 евро до 30 евро за тонну, при этом в 2017 году действие пошлины было продлено еще на год - до 15 сентября 2018 года.

Летом 2018 года Порошенко одобрил продление пошлины на экспорт лома на 1 год, до 15 сентября 2019 года и увеличение размера пошлины с 30 евро до 42 евро за тонну.

При этом в апреле 2019 года Порошенко одобрил повышение пошлины на экспорт лома с 42 евро до 58 евро за тонну и продление действия пошлины до 15 сентября 2021 года.

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