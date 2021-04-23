Курс биткоина обвалился ниже $50 тысяч

В пятницу, 23 апреля, курс биткоина на криптобирже Binance снизился на 11%, до 48-дневного минимума в $48,4 тыс.

Фото: epravda.com.ua

Рыночная капитализация опустилась ниже $1 трлн, до $920 млрд, по данным CoinGecko.

Согласно интерактивной таблице «Минфина» по состоянию на 10:30 курс биткоина составляет $48,00.

Падение рынка

Ранее «Минфин» писал, что цена Ethereum за последние 24 часа опустилась на 12%, до $2,1 тыс., Binance Coin подешевел на 15%, до $479, XRP — на 22%, до $1,04.

Общая капитализация крипторынка снизилась на 11,4%, до $1,8 трлн.

Что обвалило рынок

Падение цифровых денег произошло на фоне снижения фондовых рынков.