Полиция завершила расследование против бывшего владельца "Аркады"

Вместе с ним будут судить еще восемь подозреваемых.

Национальная полиция завершила расследование в уголовном производстве против экс-главы правления и владельца обанкротившегося банка "Аркада" Константина Паливоды.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры.

Паливода, четверо служащих "Аркады" и четверо руководителей связанных фирм подозреваются в присвоении денег из фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика", управляющим которых был банк. Представителей банка обвиняют по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), коммерсантов - по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (пособничество в присвоении имущества) Уголовного кодекса.

Им инкриминируют два эпизода вывода денег - на сумму 50 млн гривен и еще 22 млн гривен.

Обвинительный акт будет направлен в суд после того, как все фигуранты ознакомятся с материалами дела.

Напомним, что группа компаний банка "Аркада" была крупным застройщиком, сдав с 2010 года почти 50 домов в восьми жилых комплексах в Киеве и Полтаве и коттеджный городок на Киевщине.

Роковым для нее стал проект ЖК "Патриотика на озерах". Это должен был быть огромный массив на юго-востоке Киева , возле озер Небреж и Тяглое. На площади 170 га планировалось построить 43 дома на 24-27 этажей. Против планов застройщика выступили местные жители, которые хотели обустроить на озерах ландшафтный "Экопарк Осокорки". Конфликт сопровождали столкновения с пострадавшими и даже стрельба.

Параллельно с этим в начале 2019-го Национальный банк на два года запретил "Аркаде" привлекать средства от физических лиц. Свое решение НБУ мотивировал тем, что бизнес-модель банка не способна генерировать достаточно доходов, чтобы своевременно выполнять обязательства перед вкладчиками.

После этого летом 2019 года остановились строительные работы на "Патриотике на озерах", а затем и на других площадках банка (ЖК "Патриотика" и "Эврика").

Осенью 2020-го банк "Аркада" обанкротился, и строительство окончательно остановилось.