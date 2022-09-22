В Європі завершилась епоха мінусових облікових ставок: останнім підняв ставку Нацбанк Швейцарії

Позики стануть дорожчими, а місцева валюта втратила 1,3% щодо євро

В Європі завершилась епоха мінусових облікових ставок: останнім підняв ставку Нацбанк Швейцарії
Щвейцарія підняла облікову ставку
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На фоні енергетичної кризи в Європі, вперше за вісім років Швейцарський національний банк підвищив процентні ставки на 75 базисних пунктів до 0,5%. Результатом стане підвищення вартості позик, які раніше були нульовими. Про це пише Bloomberg.

Підвищення офіційними особами на чолі з Томасом Джорданом ключової ставки Швейцарії до 0,5% стало їх найбільш радикальним кроком за останні два десятиліття. Цей крок збігся із середніми прогнозами економістів.

Оскільки офіційні особи не стали підвищувати ставку ще більше – на 100 базисних пунктів, швейцарський франк впав на 1,3% щодо євро до 96,28 сантимів.

При цьому, політики заявили, що не можуть виключити подальше підвищення ставок, і заявили, що готові проводити інтервенції на валютних ринках, якщо це буде необхідно.

Рішення завершує десятирічний експеримент Європи з негативною вартістю позик. У всьому світі єдиним центральним банком, який має негативну політику, зараз є Банк Японії, який раніше в четвер тримав свій показник на рівні -0,1%.

Щоб допомогти фінустановам пристосуватися до виходу з негативних ставок, швейцарський регулятор вводить систему компенсацій.

З іншого боку, підвищення ставок центробанком Швейцарії є черговим кроком місцевої влади у боротьбі з інфляцією. Адже партнери по Єврозоні і не тільки, також підвищили ставки. Близько половини з них, як мінімум на 75 базисних пунктів за один раз, а Федеральна резервна система США зробила це у середу вже втрете.

Політики в Цюріху намагаються стримати інфляцію, яка перевищує 3%, але залишається незначною порівняно з сусідніми країнами. Економіка Швейцарії давно стала більш стійкою. Експерти вважають, що вона продовжуватиме зростати до кінця наступного року, тоді як по трьом найбільшим економікам Єврозони прогнозується уповільнення.


Артем Руденко, ZN.ua





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