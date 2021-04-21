NASDAQ запустит торговлю опционами на акции Coinbase

Фондовая биржа NASDAQ 20 апреля запустит торги опционами на акции криптовалютной биржи Coinbase. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

NASDAQ запустит торговлю опционами на акции Coinbase
Фото: ukrinform.ua

Детали запуска

Опционы будут запущены менее чем через неделю после того, как Coinbase провела прямой листинг и стала публичной.

Опционы дают право купить или продать акцию по определенной цене в дату истечения срока или до нее.

Предыстория

Торги акциями Coinbase стартовали на NASDAQ 14 апреля. Сразу после открытия стоимость ценных бумаг составила $381 при установленной справочной цене в $250.

За несколько часов акции подорожали на 12,5%, до $429,5, но затем котировки начали снижаться и достигли локального минимума в $315. Цена закрытия в первый день составила $328,28.

По состоянию на 20 апреля на премаркете США ценные бумаги торгуются по $332.

Ранее стало известно, что топ-менеджеры и директора Coinbaseв первый день торгов продали принадлежащие им акции криптобиржи на $3,6 млрд.

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