NASDAQ запустит торговлю опционами на акции Coinbase

Фондовая биржа NASDAQ 20 апреля запустит торги опционами на акции криптовалютной биржи Coinbase. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Фото: ukrinform.ua

Детали запуска

Опционы будут запущены менее чем через неделю после того, как Coinbase провела прямой листинг и стала публичной.

Опционы дают право купить или продать акцию по определенной цене в дату истечения срока или до нее.

Предыстория

Торги акциями Coinbase стартовали на NASDAQ 14 апреля. Сразу после открытия стоимость ценных бумаг составила $381 при установленной справочной цене в $250.

За несколько часов акции подорожали на 12,5%, до $429,5, но затем котировки начали снижаться и достигли локального минимума в $315. Цена закрытия в первый день составила $328,28.

По состоянию на 20 апреля на премаркете США ценные бумаги торгуются по $332.

Ранее стало известно, что топ-менеджеры и директора Coinbaseв первый день торгов продали принадлежащие им акции криптобиржи на $3,6 млрд.